Javier Milei despedirá al papa León XIV antes de su viaje a Perú.

Las autoridades nacionales organizan el acto oficial para despedir al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza . La ceremonia estará presidida por el mandatario Javier Milei , quien estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno .

Visita. El Gobernador de Jujuy le entregó al Papa León XIV una pintura de la Virgen de Punta Corral

La despedida tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre , una vez concluida la agenda de cuatro días que el Sumo Pontífice desarrollará en territorio argentino . Durante su estadía, participará de encuentros con representantes institucionales , ceremonias litúrgicas y distintas actividades programadas en Buenos Aires , Córdoba y Luján .

Desde el ámbito oficial le confirmaron a la prensa que Javier Milei , Karina Milei y Pablo Quirno serán los encargados de representar al Gobierno argentino en el acto de despedida, que se realizará a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini .

De acuerdo con la planificación publicada por el Vaticano , el avión que trasladará a León XIV despegará a las 14 con destino a Lima, Perú , próxima escala de su primer recorrido por Latinoamérica desde que asumió como Papa .

El acto de despedida tendrá lugar una vez finalizada la celebración religiosa que el Sumo Pontífice encabezará a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El recorrido hacia el aeropuerto de Ezeiza formará parte del operativo de organización y protección que el Gobierno nacional lleva adelante en conjunto con las autoridades bonaerenses y los delegados de la Santa Sede.

La asistencia de Javier Milei al aeropuerto marcará el último de los encuentros que el jefe de Estado tendrá con León XIV durante su visita a la Argentina. Desde el Gobierno señalaron que el propósito es que el Presidente esté presente para saludar al Papa antes de que emprenda su viaje hacia el próximo destino.

La llegada del Papa a la Argentina y su primer encuentro con Javier Milei

El papa León XIV arribó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Montevideo. A su llegada, fue recibido por el presidente Javier Milei y, posteriormente, realizó una parada en el Monumento a San Martín antes de continuar su recorrido hacia la Casa Rosada.

Uno de los momentos más relevantes de la primera jornada de su visita pastoral al país fue el encuentro privado que mantuvo con Milei durante 40 minutos en el despacho presidencial. De la reunión también participó Karina Milei, quien acompañó al mandatario y al líder de la Iglesia católica durante la audiencia.

En la Casa Rosada mantuvieron bajo estricta reserva los asuntos abordados durante la reunión y evitaron brindar información sobre los puntos que formaron parte de la conversación. Sin embargo, de acuerdo con las versiones que circularon, el jefe de Estado puso especial atención en uno de los ejes que considera prioritarios dentro de su administración: “la moral como política de estado”.

Por otra parte, como había adelantado este medio, el mandatario aprovechó la audiencia para hacerle entrega al Sumo Pontífice de los dos presentes protocolares preparados especialmente por su visita. Se trata de una pieza circular de plata con detalles en oro y el escudo argentino grabado en una de sus caras, mientras que en la opuesta lleva el emblema del Vaticano.

Borges, Gardel y el Martín Fierro, las referencias de León XIV a la cultura argentina.

El segundo obsequio consiste en un hisopo para agua bendita confeccionado en ébano y plata, que tiene tallada la imagen de la Virgen de Luján, considerada la patrona de la Argentina.

La agenda de León XIV en el país

El Presidente y León XIV volverán a coincidir este lunes durante la celebración eucarística que tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La ceremonia comenzará a las 11.30 y será emitida para todo el país a través de una cadena nacional.

De acuerdo con lo señalado por fuentes gubernamentales, los detalles de las actividades restantes se darán a conocer a través de los canales oficiales. La intención de las autoridades es reservar las emisiones de carácter obligatorio para los acontecimientos de mayor trascendencia institucional y para la celebración religiosa más importante que contará con la participación del Presidente.

Por otra parte, el Gobierno nacional resolvió enviar representantes a los actos previstos en Córdoba y Luján, pese a que Javier Milei no formará parte de ninguna de esas ceremonias. La decisión responde al esquema de delegaciones establecido para acompañar la agenda del Papa y asegurar que el Estado argentino tenga representación en los principales eventos religiosos de su visita.

El Papa León XIV llegando al Cottolengo Don Orione

La delegación oficial que viajará a Córdoba estará integrada por Karina Milei y dos integrantes del Gabinete nacional: la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la responsable de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La celebración religiosa tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio exterior de la Escuela de Aviación Militar. También asistirá el gobernador provincial, Martín Llaryora.

Una vez concluida su agenda en territorio cordobés, el papa León XIV volverá a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar un encuentro nocturno de oración junto a jóvenes.

El Ejecutivo nacional resolvió que Diego Santilli, jefe de Gabinete, y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios, sean los representantes oficiales en la celebración religiosa de Luján. Allí compartirán el evento con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un contexto marcado por los reiterados pedidos de la administración bonaerense para concretar una audiencia con Javier Milei.

Por su parte, desde el círculo cercano al gobernador explicaron que el Gobierno nacional cuenta con una cantidad de invitaciones reservadas para su propia delegación y que corresponde exclusivamente a las autoridades de Nación establecer quiénes serán los integrantes de esa comitiva.

El Presidente le entregó al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

El operativo de seguridad y los preparativos para la visita

El operativo previsto para recibir al Papa incluye, además, un plan extraordinario de protección y trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado. Para llevar adelante estas tareas, la administración nacional conformó un organismo específico que depende de la Jefatura de Gabinete y tiene a su cargo organizar los aspectos vinculados con el traslado, el acondicionamiento de los espacios, las cuestiones protocolares y la atención ante posibles contingencias.

El mecanismo de coordinación prevé el trabajo articulado de dependencias del Estado nacional con representantes de los gobiernos locales de cada uno de los distritos que formarán parte del itinerario de León XIV.

El acto de despedida previsto en el aeropuerto de Ezeiza pondrá punto final a la primera visita de un Sumo Pontífice a territorio argentino en casi cuatro décadas. El antecedente más reciente se remonta a 1987, cuando Juan Pablo II estuvo en el país durante su segundo recorrido apostólico.

Tras abandonar la Argentina, León XIV proseguirá su gira por Perú y arribará a Lima a las 17.30, según el horario local. En tanto, Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno serán las principales autoridades nacionales que participarán de la ceremonia que cerrará la agenda de cuatro días del Papa en el país.