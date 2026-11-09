lunes 09 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2026 - 09:52
Visita Papal.

Los dos regalos que Javier Milei le entregó al Papa León XIV en la Casa Rosada

El Presidente le entregó al Papa un medallón de plata y un aspersor de agua bendita con la Virgen de Luján durante su encuentro en la Casa Rosada.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Presidente le entregó al Sumo Pontífice un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

El Presidente le entregó al Sumo Pontífice un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

El Presidente le entregó al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

El Presidente le entregó al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

Lee además
Papa León XIV en Argentina.
País.

El Papa León XIV en Argentina: cómo será su agenda del lunes 9 de noviembre
El Papa León XIV en la UCA se reune con representantes del mundo del trabajo
EN VIVO.

El Papa León XIV se reúne con representantes del mundo del trabajo

Los presentes fueron una medalla conmemorativa de plata con detalles en oro y un aspersor litúrgico elaborado en plata y ébano. Ambos fueron entregados en una caja azul oscuro con el escudo nacional estampado en dorado.

El encuentro tuvo lugar después de la recepción oficial en el Salón Blanco y de la presentación de los integrantes del Gabinete nacional.

El Presidente le entregó al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

El Presidente le entregó al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

Cómo son los regalos que Milei le entregó al Papa

El primero de los obsequios fue un medallón de plata con relieve en oro. Una de sus caras lleva el escudo de la República Argentina y la otra presenta el escudo del Vaticano.

La pieza también incluye la fecha de la visita y una inscripción conmemorativa que dice: “Visita de su Santidad León XIV”.

El segundo regalo fue un aspersor litúrgico, instrumento utilizado por los sacerdotes para rociar agua bendita durante distintas celebraciones religiosas.

El objeto fue confeccionado en plata y ébano, una madera de tonalidad oscura, y presenta una imagen de la Virgen de Luján grabada en su mango.

Este detalle tiene un significado especial porque la Virgen de Luján es la patrona de la Argentina y su festividad se celebra cada 8 de mayo.

Precisamente, el 8 de mayo de 2025, Robert Prevost fue elegido Papa y adoptó el nombre de León XIV, por lo que la fecha también tiene un valor simbólico para el pontífice.

Según informó La Nación, los responsables de la elaboración de ambas piezas no fueron identificados oficialmente. Desde el Gobierno aclararon que los regalos no fueron realizados por la familia Pallarols.

El encuentro entre Milei y León XIV en la Casa Rosada

La entrega se realizó durante la reunión privada que mantuvieron el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el Papa León XIV en el despacho presidencial.

El encuentro se extendió durante aproximadamente 40 minutos y formó parte de la agenda oficial del pontífice en su llegada a Buenos Aires.

Antes de esa reunión, el Santo Padre había sido recibido en el Aeroparque Jorge Newbery y había participado de una ofrenda floral en la Plaza San Martín.

Posteriormente, Milei le presentó a los integrantes del Gabinete nacional y a otras autoridades que participaron de la recepción.

La visita del Papa continuará hasta el miércoles 11 de noviembre, con celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Los regalos entregados por el Gobierno argentino formaron parte de los gestos protocolares de bienvenida y buscaron representar tanto la identidad nacional como la tradición católica del país.

Los detalles de cada refalo con las mejores fotos: Todojujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Papa León XIV en Argentina: cómo será su agenda del lunes 9 de noviembre

El Papa León XIV se reúne con representantes del mundo del trabajo

Por qué el Papa León XIV eligió visitar el Cottolengo Don Orione y qué vínculo tiene con Francisco

El Gobernador de Jujuy le entregó al Papa León XIV una pintura de la Virgen de Punta Corral

Javier Milei despedirá al papa León XIV antes de su viaje a Perú

Lo que se lee ahora
Visita del papa León XIV: Soledad Pastorutti cantó “Alma misionera” ante una multitud. La canción nació en México en 1993 y llegó a convertirse en un himno de fe. video
Visita Papal.

"Alma misionera": la historia detrás de la canción que cantó "La Sole" antes de la misa del Papa León XIV

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Feriado del lunes 9 de noviembre en Jujuy: cómo funcionarán los servicios municipales

Vuelve el calor y posibles lluvias a Jujuy.
Tiempo.

Vuelve el calor a Jujuy: máximas de 30 grados y probabilidad de tormentas durante la semana

El Papa León XIV en la UCA se reune con representantes del mundo del trabajo
EN VIVO.

El Papa León XIV está en la UCA y se reúne con representantes del mundo del trabajo

Visita del papa León XIV: Soledad Pastorutti cantó “Alma misionera” ante una multitud. La canción nació en México en 1993 y llegó a convertirse en un himno de fe. video
Visita Papal.

"Alma misionera": la historia detrás de la canción que cantó "La Sole" antes de la misa del Papa León XIV

Detuvieron al motociclista acusado de chocar y matar a un joven policía en Jujuy
Jujuy.

Detuvieron al motociclista acusado de chocar y matar a un joven policía en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel