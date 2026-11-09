Los dos regalos que Javier Milei le entregó al Papa León XIV en la Casa Rosada

El Presidente le entregó al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

El Presidente le entregó al Sumo Pontífice un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

El presidente Javier Milei recibió este domingo 8 de noviembre al Papa León XIV en la Casa Rosada, durante la primera jornada de su visita a la Argentina. En el marco de la reunión privada que mantuvieron junto a Karina Milei, el mandatario le entregó dos obsequios especialmente preparados para la ocasión, con símbolos nacionales y religiosos.

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Los presentes fueron una medalla conmemorativa de plata con detalles en oro y un aspersor litúrgico elaborado en plata y ébano . Ambos fueron entregados en una caja azul oscuro con el escudo nacional estampado en dorado.

El encuentro tuvo lugar después de la recepción oficial en el Salón Blanco y de la presentación de los integrantes del Gabinete nacional.

El primero de los obsequios fue un medallón de plata con relieve en oro. Una de sus caras lleva el escudo de la República Argentina y la otra presenta el escudo del Vaticano.

El Presidente le entregó al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro con el escudo nacional y un aspersor de agua bendita de ébano y plata con un grabado de la Virgen de Luján. El encuentro duró 40 minutos.

La pieza también incluye la fecha de la visita y una inscripción conmemorativa que dice: “Visita de su Santidad León XIV”.

El segundo regalo fue un aspersor litúrgico, instrumento utilizado por los sacerdotes para rociar agua bendita durante distintas celebraciones religiosas.

El objeto fue confeccionado en plata y ébano, una madera de tonalidad oscura, y presenta una imagen de la Virgen de Luján grabada en su mango.

Este detalle tiene un significado especial porque la Virgen de Luján es la patrona de la Argentina y su festividad se celebra cada 8 de mayo.

Precisamente, el 8 de mayo de 2025, Robert Prevost fue elegido Papa y adoptó el nombre de León XIV, por lo que la fecha también tiene un valor simbólico para el pontífice.

Según informó La Nación, los responsables de la elaboración de ambas piezas no fueron identificados oficialmente. Desde el Gobierno aclararon que los regalos no fueron realizados por la familia Pallarols.

El encuentro entre Milei y León XIV en la Casa Rosada

La entrega se realizó durante la reunión privada que mantuvieron el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el Papa León XIV en el despacho presidencial.

El encuentro se extendió durante aproximadamente 40 minutos y formó parte de la agenda oficial del pontífice en su llegada a Buenos Aires.

Antes de esa reunión, el Santo Padre había sido recibido en el Aeroparque Jorge Newbery y había participado de una ofrenda floral en la Plaza San Martín.

Posteriormente, Milei le presentó a los integrantes del Gabinete nacional y a otras autoridades que participaron de la recepción.

La visita del Papa continuará hasta el miércoles 11 de noviembre, con celebraciones y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Los regalos entregados por el Gobierno argentino formaron parte de los gestos protocolares de bienvenida y buscaron representar tanto la identidad nacional como la tradición católica del país.

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