El Gobernador de Jujuy le entregó al Papa León XIV una pintura de la Virgen de Punta Corral

Carlos Sadir participó del encuentro con el Papa León XIV en Buenos Aires y le entregó una obra de la artista Marili Vera, la Virgen de Punta Corral.

Carlos Sadir participó del encuentro con el Papa León XIV en Buenos Aires y le entregó una obra de la artista Marili Vera, la Virgen de Punta Corral.

Carlos Sadir participó del encuentro con el Papa León XIV en Buenos Aires y le entregó una obra de la artista Marili Vera, la Virgen de Punta Corral.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó este domingo 8 de noviembre del encuentro con el Papa León XIV en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la primera jornada de la visita del pontífice a la Argentina. En representación de la provincia, el mandatario le entregó una pintura de la Virgen de Punta Corral, una de las expresiones religiosas más importantes para los jujeños.

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La obra fue realizada por la artista jujeña Marili Vera y fue entregada como un presente del pueblo de Jujuy al Santo Padre, en el marco de una jornada que reunió a autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.

La elección de la imagen tiene un significado especial para la provincia, ya que la devoción a la Virgen de Punta Corral forma parte de la identidad cultural y religiosa de Jujuy, especialmente por las tradicionales peregrinaciones que cada año reúnen a miles de fieles.

Durante su participación en el encuentro, Sadir hizo entrega de la pintura de la Virgen de Punta Corral, una representación de la fe y las tradiciones religiosas de la provincia.

La obra de Marili Vera fue elegida para expresar el vínculo de los jujeños con una de sus advocaciones marianas más reconocidas.

La Virgen de Punta Corral convoca cada año a miles de peregrinos que ascienden hacia su santuario en los cerros de Tumbaya. La celebración, acompañada por bandas de sikuris y distintas manifestaciones de fe popular, constituye una de las tradiciones religiosas más representativas de Jujuy.

De esta manera, la imagen llegó hasta el Papa León XIV como un símbolo de la devoción y la identidad de la comunidad jujeña.

El Gobierno provincial informó que el presente fue entregado en nombre del pueblo de Jujuy durante el encuentro realizado en el Palacio Libertad.

Sadir destacó el mensaje del Papa sobre educación e inclusión

Durante su intervención, el Papa León XIV hizo referencia a la importancia del trabajo, la educación y el compromiso con las comunidades.

También convocó a construir consensos, respetar las diferencias y fortalecer la educación como una herramienta fundamental para generar oportunidades para las nuevas generaciones.

En ese contexto, el gobernador de Jujuy valoró especialmente el llamado del pontífice a construir una sociedad más inclusiva, con atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Sadir también destacó la importancia de impulsar políticas públicas relacionadas con la discapacidad y la salud, dos de los temas abordados durante el encuentro.

“Que su visita nos invite a unirnos para construir juntos una Argentina donde nadie quede afuera”, expresó el mandatario provincial.

La participación del gobernador se produjo en el marco de la agenda oficial del Papa León XIV en Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y continuará hasta el miércoles 11.

Durante su estadía, el pontífice tiene previstas celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La entrega de la pintura de la Virgen de Punta Corral permitió que una de las tradiciones religiosas más representativas de Jujuy estuviera presente en esta visita histórica del Papa a la Argentina.