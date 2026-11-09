Jujeños viajan a Córdoba para ver al Papa León XIV: la emoción antes de partir

Un grupo de peregrinos jujeños viajará este lunes 9 de noviembre a Córdoba para participar de las actividades previstas durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. La delegación partirá a las 15 horas, con la expectativa de encontrarse con el Sumo Pontífice y vivir una experiencia que, para muchos, será la primera oportunidad de verlo personalmente.

El padre Manuel Alfaro, quien forma parte del contingente, confirmó los detalles de la salida y compartió la emoción que atraviesan los fieles en las horas previas al viaje.

Nosotros ya estamos con un pie prácticamente en el colectivo. Esta tarde salimos a las 15, así que mucha expectativa, mucha emoción de que el Vicario de Cristo esté con nosotros también, expresó. Nosotros ya estamos con un pie prácticamente en el colectivo. Esta tarde salimos a las 15, así que mucha expectativa, mucha emoción de que el Vicario de Cristo esté con nosotros también, expresó.

Entre los integrantes de la delegación se encuentran Florencio Guitián y Evangelista González, un matrimonio oriundo de Catua, localidad del departamento Susques, en la Puna jujeña.

Florencio contó que será la primera vez que tenga la posibilidad de ver a un Papa durante una visita a la Argentina. Recordó que, cuando Juan Pablo II llegó al país en 1987, vivía lejos de la capital jujeña y prácticamente no se había enterado de aquel acontecimiento.

“Muy emocionado de ver al Papa por primera vez aquí, porque yo en el 87 ni enterado que venía el Papa, porque somos muy de lejos”, relató. El peregrino explicó que, cuando conoció la noticia de la visita de León XIV, decidió inscribirse para participar del viaje.

Su principal deseo es llevar el significado de ese encuentro hasta su comunidad.

Traer la bendición del Papa a mi pueblo, eso es lo interesante, expresó. Traer la bendición del Papa a mi pueblo, eso es lo interesante, expresó.

Su hija les pagó los pasajes para que pudieran viajar

Evangelista González también compartió su emoción por la posibilidad de viajar junto a su esposo para encontrarse con el Papa. La mujer contó que pudieron concretar el viaje gracias a la ayuda de una de sus hijas, quien trabaja en una mina y se ofreció a pagarles los pasajes.

“Gracias a mi hijita que trabaja en las minas. Ella nos pagó el boleto y, gracias a Dios, sí se pudo”, relató. Según explicó, aunque conocían la posibilidad de viajar a Córdoba, no era algo que acostumbraran hacer.

Al ser consultada sobre lo que significa esta experiencia, destacó la importancia de su fe. “Mucha fe a nuestra religión, mucha, mucha fe”, manifestó. Además, reconoció que se encuentra contenta y emocionada por la oportunidad de participar del encuentro.

La emoción de los jujeños por compartir una celebración con León XIV

Otra de las integrantes de la delegación es Marcela Acosta, quien destacó la importancia de poder estar cerca del Papa y compartir una celebración religiosa junto a fieles de distintos lugares del país.

Mucho gozo, mucha alegría de tener al Papa, al Vicario de Jesús, en nuestra tierra. Su presencia llega a todos lados, pero estar cerca, compartir en comunidad, en una celebración, en persona, es muy emocionante, manifestó. Mucho gozo, mucha alegría de tener al Papa, al Vicario de Jesús, en nuestra tierra. Su presencia llega a todos lados, pero estar cerca, compartir en comunidad, en una celebración, en persona, es muy emocionante, manifestó.

Marcela también señaló que el encuentro será una oportunidad para fortalecer los vínculos entre quienes comparten la misma fe. “Yo creo que uno de los objetivos del Papa es reunirnos a todos en comunidad, en una misma patria, en una misma Iglesia”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de los mensajes del pontífice y la posibilidad de compartir esta experiencia con otros peregrinos.

El padre Manuel Alfaro destacó los gestos del Papa León XIV

En la previa del viaje, el sacerdote también reflexionó sobre los primeros mensajes del Papa durante su visita a la Argentina. Alfaro consideró que una de las características de León XIV es la manera en que se acerca a las personas, a través de sus palabras, sus bendiciones y los gestos que acompañan sus encuentros.

Es un Papa que está dispuesto para poder escuchar. Cada Papa tiene su propia particularidad y este Papa se nota que tiene en el corazón tanta paz, tanta tranquilidad que la puede transmitir también al pueblo de Dios, aseguró el Padre Alfaro Es un Papa que está dispuesto para poder escuchar. Cada Papa tiene su propia particularidad y este Papa se nota que tiene en el corazón tanta paz, tanta tranquilidad que la puede transmitir también al pueblo de Dios, aseguró el Padre Alfaro

Además, invitó a los fieles a prestar atención a las homilías y a los mensajes que el pontífice compartirá durante su recorrido por la Argentina y otros países. Finalmente, hizo referencia a Francisco y al significado de esta nueva visita papal.

No lo pudimos tener a Francisco, pero Francisco también está en la visita del Papa León XIV, manifestó. No lo pudimos tener a Francisco, pero Francisco también está en la visita del Papa León XIV, manifestó.