El Papa León XIV intercambió su solideo con Norma, una residente del Cottolengo Don Orione

“Sentía que no pertenecía ahí, hasta que me atacó la artrosis reumatoidea, que lo tuve desde muy chica. Ahí empezó una odisea para la familia, donde iba de hospital en hospital, de médico en médico, hasta que encontraron en Cottolengo Don Orione”, indicó Norma.

La visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, dejó uno de los momentos más emotivos de su recorrido por Argentina. Norma, una de las mujeres que vive en la institución, compartió su historia de vida con el pontífice y lo sorprendió con una propuesta especial: intercambiar sus solideos, los pequeños gorros que utilizan las autoridades de la Iglesia católica.

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El encuentro ocurrió durante la mañana de este lunes 9 de noviembre, en el marco de la primera actividad del segundo día de la visita papal al país.

En la capilla del establecimiento, León XIV escuchó los testimonios de los residentes, compartió momentos de cercanía con ellos y presenció la actuación de Abel Pintos, quien interpretó la canción "La llave".

Norma es una de las residentes del Cottolengo Don Orione, institución dedicada al acompañamiento y cuidado de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

La mujer convive desde pequeña con artritis reumatoidea, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente las articulaciones. Su historia personal estuvo marcada por dificultades familiares y una infancia durante la cual pasó por distintas instituciones, alejada de su entorno familiar.

“Sentía que no pertenecía ahí, hasta que me atacó la artrosis reumatoidea, que lo tuve desde muy chica. Ahí empezó una odisea para la familia, donde iba de hospital en hospital, de médico en médico, hasta que encontraron en Cottolengo Don Orione”, indicó Norma.

Con el tiempo llegó al Cottolengo, donde encontró un espacio de contención, acompañamiento y pertenencia. Durante el encuentro con León XIV, Norma compartió parte de ese recorrido y agradeció la presencia del pontífice.

Después de su testimonio llegó el momento que sorprendió a los presentes.

“Es un honor para mí hacerle un intercambio de solideos” “Es un honor para mí hacerle un intercambio de solideos”

León XIV aceptó la propuesta, se acercó a ella y realizó el intercambio de los pequeños gorros blancos, en una escena que quedó registrada por las cámaras.

Qué significa el intercambio de solideos con el Papa

El solideo es una pequeña prenda de forma circular que utilizan determinadas autoridades de la Iglesia católica. En el caso del Papa, es de color blanco.

Durante los encuentros con los fieles existe una tradición de intercambiar el solideo del pontífice por otro de características similares, como recuerdo de una ocasión especial.

En esta oportunidad, el gesto tuvo un significado particular porque surgió de una residente del Cottolengo, después de compartir su historia personal. La institución de Claypole fue fundada en 1935 por San Luis Orione y actualmente alberga a más de 400 personas con discapacidad. Durante su visita, León XIV destacó el trabajo de quienes acompañan diariamente a los residentes y recordó que la dignidad de las personas no depende de sus condiciones físicas o sociales.

“Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición” “Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición”

El intercambio con Norma se convirtió así en una de las imágenes representativas de la visita del Papa al Cottolengo, una jornada en la que los residentes fueron protagonistas y pudieron compartir personalmente sus experiencias con el Santo Padre.