Borges, Gardel y el Martín Fierro: las figuras que León XIV evocó en su mensaje

El papa León XIV se dirigió a la ciudadanía argentina a través de una cadena nacional , poco después de arribar al país a las 16:33 . Su visita forma parte de un recorrido pastoral por distintos puntos de Sudamérica y su estadía en Argentina se extenderá desde este domingo 8 hasta el miércoles 11 .

Visita. El Gobernador de Jujuy le entregó al Papa León XIV una pintura de la Virgen de Punta Corral

País. Por qué el Papa León XIV eligió visitar el Cottolengo Don Orione y qué vínculo tiene con Francisco

Durante su primer mensaje en territorio nacional , pronunciado desde el Palacio Libertad , el Sumo Pontífice reflexionó sobre el papel de las distintas generaciones en la construcción de una identidad nacional y tomó como referencias culturales a Borges , Gardel y el Martín Fierro .

El líder de la Iglesia católica manifestó su emoción por encontrarse en territorio argentino y destacó que se trata de una nación construida gracias al aporte de quienes la habitaron a lo largo del tiempo. En ese sentido, subrayó que cada generación recibe una historia y un legado sobre los cuales continuar construyendo, en lugar de empezar todo desde el principio.

“Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras: en el Martín Fierro de José Hernández; en las páginas de Jorge Luis Borges y de tantos escritores que han enriquecido la lengua española con acentos rioplatenses ; en el tango, nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas”, ejemplificó el Papa.

“De igual forma lo ha hecho en la música y las tradiciones del interior, en el teatro y también en gestos cotidianos tan sencillos como el mate compartido, que convierte una pausa en ocasión de conversación y cercanía”, añadió León XIV.

El Sumo Pontífice manifestó que esta cultura es edificada a través de todas las generaciones: “Son expresiones distintas de una misma memoria colectiva, recibida de generaciones anteriores y confiada también a la creatividad de quienes vienen después”.

"Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir"

Respecto a esto, él reunió toda las definiciones en la palabra herencia, la cual “se encuentra profundamente arraigada la fe cristiana”. “Su huella atraviesa la memoria de la nación y permanece viva en innumerables argentinos que han encontrado en el Evangelio una fuente de sentido, esperanza y fraternidad” apuntó el Santo Padre.

En el tramo final de esta intervención, León XIV dedicó unas palabras a la importancia de construir una convivencia basada en el respeto mutuo: “Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento. La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.