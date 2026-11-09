Borges, Gardel y el Martín Fierro: las figuras que León XIV evocó en su mensaje

El papa León XIV se dirigió a la ciudadanía argentina a través de una cadena nacional, poco después de arribar al país a las 16:33. Su visita forma parte de un recorrido pastoral por distintos puntos de Sudamérica y su estadía en Argentina se extenderá desde este domingo 8 hasta el miércoles 11.
Durante su primer mensaje en territorio nacional, pronunciado desde el Palacio Libertad, el Sumo Pontífice reflexionó sobre el papel de las distintas generaciones en la construcción de una identidad nacional y tomó como referencias culturales a Borges, Gardel y el Martín Fierro.
El mensaje de León XIV
El líder de la Iglesia católica manifestó su emoción por encontrarse en territorio argentino y destacó que se trata de una nación construida gracias al aporte de quienes la habitaron a lo largo del tiempo. En ese sentido, subrayó que cada generación recibe una historia y un legado sobre los cuales continuar construyendo, en lugar de empezar todo desde el principio.
“Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras: en el Martín Fierro de José Hernández; en las páginas de Jorge Luis Borges y de tantos escritores que han enriquecido la lengua española con acentos rioplatenses; en el tango, nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas”, ejemplificó el Papa.
“De igual forma lo ha hecho en la música y las tradiciones del interior, en el teatro y también en gestos cotidianos tan sencillos como el mate compartido, que convierte una pausa en ocasión de conversación y cercanía”, añadió León XIV.
El Sumo Pontífice manifestó que esta cultura es edificada a través de todas las generaciones: “Son expresiones distintas de una misma memoria colectiva, recibida de generaciones anteriores y confiada también a la creatividad de quienes vienen después”.
"Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir"
Respecto a esto, él reunió toda las definiciones en la palabra herencia, la cual “se encuentra profundamente arraigada la fe cristiana”. “Su huella atraviesa la memoria de la nación y permanece viva en innumerables argentinos que han encontrado en el Evangelio una fuente de sentido, esperanza y fraternidad” apuntó el Santo Padre.
En el tramo final de esta intervención, León XIV dedicó unas palabras a la importancia de construir una convivencia basada en el respeto mutuo: “Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento. La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.
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