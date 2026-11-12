Javier Milei se comunicará con el nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Peña

Pablo Quirno anunció que Javier Milei se comunicará con Pedro Alliana , quien asumió de manera interina la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña . “Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”, expresó el funcionario.

El canciller aclaró que todavía no se produjo un intercambio bilateral porque las autoridades argentinas estaban concentradas en la visita del papa León XIV . Además, aseguró que el vínculo con Asunción atraviesa un excelente momento , mientras Alliana ocupa temporalmente el cargo que dejó Peña tras la quiebra del Ueno Bank .

El titular de la Cancillería aseguró que el vínculo con Paraguay atraviesa "una excelente relación" y precisó que no existe un “ No hay un reconocimiento formal per se” ante un escenario que no deriva de un proceso electoral . La situación se da en un contexto de inestabilidad política y económica en el país vecino, luego de la salida del anterior presidente.

Quirno señaló que Paraguay atravesó una crisis interna que fue encauzada mediante sus propios mecanismos institucionales , a través de los cuales Alliana fue designado para ocupar la presidencia. También afirmó que mantuvo "un contacto constante durante todo este tiempo con las autoridades paraguayas".

El funcionario señaló, en diálogo con Radio Rivadavia, que varios miembros del equipo de gobierno de Peña continúan en sus cargos durante este período de transición. Además, indicó que aún no se concretó una comunicación oficial entre ambos mandatarios porque las autoridades argentinas estaban "abocadas a la visita del Papa".

Quirno adelantó que se encuentran coordinando “una llamada entre los presidentes próximamente”. También insistió en que “las relaciones con Paraguay se mantienen de manera excelente” y que desean “que puedan manejar esta transición de la mejor manera posible, de otro cauce democrático".

El Gobierno recibió con optimismo la asunción del nuevo presidente de Paraguay y descarta cambios en la relación bilateral

La administración de Javier Milei recibió favorablemente la asunción del exvicepresidente de Santiago Peña al frente del Ejecutivo paraguayo y considera que este cambio no afectará el entendimiento político entre ambos países. La sucesión se produjo tras la destitución de Peña, en el contexto de la crisis desatada por el caso Ueno Bank.

Desde el círculo más cercano al Presidente aseguran que el recambio de autoridades no implicaría modificaciones en la orientación política de Paraguay ni un enfriamiento de los vínculos bilaterales. Sin embargo, dentro de otros sectores del Gabinete persisten ciertas dudas sobre los factores que derivaron en la salida del anterior mandatario.

En la Casa Rosada sostienen que Alliana ya contaba con el respaldo de Peña para convertirse en su sucesor en los comicios presidenciales de 2028. Por eso, interpretan que el escenario de crisis simplemente aceleró un recambio político que estaba contemplado de antemano.

La mirada del Gobierno es que el desembarco del nuevo mandatario no tendría por qué modificar el vínculo con la Argentina, ya que forma parte del Partido Colorado y comparte varias posiciones políticas con la administración libertaria.

Aunque el Gobierno apuesta a que se mantenga el rumbo de la relación bilateral, en otros sectores del Poder Ejecutivo prevalece una postura de mayor prudencia. Dentro del Gabinete entienden que aún deben examinar en profundidad los acontecimientos que desembocaron en la destitución de Peña y observan con atención el contexto en el que se produjo su salida.

Las dudas están vinculadas principalmente a la manera en que se desarrolló el proceso político e institucional, si bien hasta ahora no hubo manifestaciones públicas de rechazo hacia las nuevas autoridades paraguayas.