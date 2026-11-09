Crisis en Paraguay: Pedro Alliana pidió la renuncia de todos sus ministros y secretarios

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana , solicitó este lunes que todos sus ministros, secretarios y principales autoridades del Estado pongan sus cargos a disposición. La medida forma parte de una reorganización del Gobierno tras la destitución de Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank.

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Alliana asumió la presidencia el viernes 6 de noviembre, después de que Peña fuera destituido mediante un juicio político en el Congreso y posteriormente detenido. El escándalo bancario dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y generó protestas y reclamos por la devolución del dinero.

La decisión fue comunicada por el propio mandatario a través de su cuenta de X, donde explicó que busca reorganizar la estructura del Poder Ejecutivo y mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Estado.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, anunció Alliana.

El presidente aclaró que la solicitud no implica la salida inmediata de todos los funcionarios y aseguró que las instituciones continuarán funcionando con normalidad mientras se define la nueva composición del gabinete.

Los primeros cambios en el Gobierno de Paraguay

Antes de anunciar esta medida, Alliana ya había iniciado una serie de modificaciones en su equipo de trabajo. Este lunes tomaron juramento Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja al frente de Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe del Gabinete Civil.

También se concretaron cambios en áreas vinculadas con Ambiente, Tecnología y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), mientras que otras autoridades fueron ratificadas en sus funciones.

En el ámbito financiero, el mandatario propuso al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay. La designación fue aprobada por el Congreso, en medio de las investigaciones por el derrumbe de Ueno Bank.

Qué pasó con Ueno Bank y Santiago Peña

La crisis comenzó con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que dejó a millones de clientes sin poder acceder a sus depósitos. La situación provocó manifestaciones de ahorristas y una investigación sobre presuntas irregularidades en la administración del banco.

El escándalo tuvo consecuencias políticas directas y terminó con la destitución del entonces presidente Santiago Peña. La Justicia también avanzó con medidas contra exdirectivos de la entidad y otros funcionarios vinculados con la investigación.

En paralelo, las autoridades paraguayas buscan acelerar la devolución de los depósitos y recuperar la confianza en el sistema financiero. El Gobierno anunció medidas de alivio tributario para los afectados y restricciones sobre determinados gastos y contrataciones estatales.

Con la reorganización del gabinete, Alliana intenta consolidar su administración en un escenario marcado por los reclamos de los ahorristas, las investigaciones judiciales y la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos.