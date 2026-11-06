Crisis en Paraguay: comenzó el reintegro de los ahorros a los clientes de Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno bank, intervenido por insolvencia.

El Banco Central de Paraguay (BCP) i nició durante la noche del jueves el proceso de devolución de los depósitos garantizados a los clientes de Ueno Bank , la institución bancaria que fue intervenida el martes pasado tras detectarse problemas de insolvencia .

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En esta instancia inicial, los reintegros tienen un tope de 10 millones de guaraníes (equivalentes a unos 1.565 dólares) y podrán acceder a ellos aquellos ahorristas que reúnan los requisitos fijados por el organismo monetario.

A través de una nota oficial, el BCP explicó que esta primera ronda de reintegros está dirigida a un sector de los clientes afectados. Asimismo, aclaró que los titulares de cuentas cuyos ahorros no excedan los 10 millones de guaraníes podrán recuperar el dinero en su totalidad. “Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad ”, indicó el organismo.

Por otra parte, para obtener el reintegro, los ahorristas deberán acreditar que no mantienen obligaciones financieras pendientes con el banco y contar con una cuenta en otra entidad bancaria en la que puedan recibir el importe .

El organismo regulador dispuso avanzar con la liquidación o clausura de Ueno Bank luego de comprobar que su nivel de solvencia se había reducido a menos de la mitad del umbral mínimo establecido por la normativa. Según explicó el BCP, esta situación fue consecuencia de “ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

Bajo la presidencia de Santiago Peña, el banco había captado importantes sumas de dinero provenientes de entidades estatales y concentraba los depósitos de más de 2,9 millones de usuarios. La decisión de intervenir la institución despertó inquietud tanto por la seguridad de los ahorros como por los recursos de fondos previsionales allí depositados.

La crisis de Ueno Bank y la incertidumbre política

La clausura de Ueno Bank también pasó a formar parte del complejo escenario político que enfrenta Paraguay. Este jueves, el presidente Santiago Peña formalizó su renuncia, aunque el Congreso no logró definir si correspondía aprobarla o rechazarla, debido a que una convocatoria extraordinaria terminó frustrada por falta de quórum.

El encuentro parlamentario duró aproximadamente dos horas, pero el retiro de la mayoría de los diputados impidió reunir el número de representantes requerido. De acuerdo con declaraciones a la agencia AFP y a medios paraguayos, Peña permanecerá al frente del Ejecutivo hasta que el Congreso determine cómo proceder.

Mientras los sectores opositores pretendían impedir que se aceptara la dimisión para habilitar un juicio político, una parte del oficialismo defendía dar curso a su salida para que asumiera el vicepresidente. Al mismo tiempo, el Senado continúa adelante con el proceso de destitución del mandatario.

Luego de que se interrumpiera la sesión parlamentaria, el mandatario manifestó su intención de comparecer ante el Congreso para presentar su descargo y entregar toda la documentación requerida por los organismos competentes.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió en su cuenta de X. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, añadió.

Peña pidió garantizar la devolución de los ahorros y dijo que ayudará a la investigación

El presidente Peña explicó que su decisión de presentarse ante el Congreso tiene como objetivo cumplir con su deber de rendir cuentas ante la sociedad y no responde a motivos particulares. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, manifestó.

Asimismo, aseguró que pondrá a disposición de los organismos correspondientes todos los datos y documentos que le soliciten para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, remarcó. Por último, advirtió que cualquier persona que haya incumplido la legislación tendrá que afrontar las consecuencias ante la Justicia.

En sus intervenciones, Peña hizo especial hincapié en el reintegro de los ahorros de los usuarios de Ueno Bank y remarcó que el procedimiento debe seguir adelante sin quedar condicionado por el desenlace de la crisis política.

“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, manifestó. En esa misma línea, planteó que tanto la investigación para determinar lo sucedido como la restitución de los fondos tienen que desarrollarse simultáneamente. “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, sostuvo.

Previo a comunicar su dimisión, el presidente había exigido que se asegurara el reintegro del dinero a los clientes perjudicados por la clausura del banco. “Que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, expresó a través de una publicación en sus redes sociales.

Por último, Peña llamó a mantener la tranquilidad frente al clima de tensión política y las protestas sociales, al tiempo que garantizó que acatará la resolución que surja del proceso de juicio político, independientemente de cuál sea la decisión final. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, expresó para cerrar.