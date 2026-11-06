viernes 06 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2026 - 12:22
Mundo.

Crisis en Paraguay: comenzó el reintegro de los ahorros a los clientes de Ueno Bank

El Banco Central inició los reintegros a los afectados, con un tope de 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares) por cliente.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno bank, intervenido por insolvencia.

El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno bank, intervenido por insolvencia.

El Banco Central de Paraguay (BCP) inició durante la noche del jueves el proceso de devolución de los depósitos garantizados a los clientes de Ueno Bank, la institución bancaria que fue intervenida el martes pasado tras detectarse problemas de insolvencia.

Lee además
Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay. 
Economía.

Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay
Congreso de Paraguay.
Escándalo.

Paraguay: el Congreso no aceptó la renuncia de Santiago Peña y el juicio político sigue abierto

En esta instancia inicial, los reintegros tienen un tope de 10 millones de guaraníes (equivalentes a unos 1.565 dólares) y podrán acceder a ellos aquellos ahorristas que reúnan los requisitos fijados por el organismo monetario.

Cómo será el procedimiento para recuperar los depósitos

A través de una nota oficial, el BCP explicó que esta primera ronda de reintegros está dirigida a un sector de los clientes afectados. Asimismo, aclaró que los titulares de cuentas cuyos ahorros no excedan los 10 millones de guaraníes podrán recuperar el dinero en su totalidad. “Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad”, indicó el organismo.

Por otra parte, para obtener el reintegro, los ahorristas deberán acreditar que no mantienen obligaciones financieras pendientes con el banco y contar con una cuenta en otra entidad bancaria en la que puedan recibir el importe.

El organismo regulador dispuso avanzar con la liquidación o clausura de Ueno Bank luego de comprobar que su nivel de solvencia se había reducido a menos de la mitad del umbral mínimo establecido por la normativa. Según explicó el BCP, esta situación fue consecuencia de “ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

Bajo la presidencia de Santiago Peña, el banco había captado importantes sumas de dinero provenientes de entidades estatales y concentraba los depósitos de más de 2,9 millones de usuarios. La decisión de intervenir la institución despertó inquietud tanto por la seguridad de los ahorros como por los recursos de fondos previsionales allí depositados.

La crisis de Ueno Bank y la incertidumbre política

La clausura de Ueno Bank también pasó a formar parte del complejo escenario político que enfrenta Paraguay. Este jueves, el presidente Santiago Peña formalizó su renuncia, aunque el Congreso no logró definir si correspondía aprobarla o rechazarla, debido a que una convocatoria extraordinaria terminó frustrada por falta de quórum.

El encuentro parlamentario duró aproximadamente dos horas, pero el retiro de la mayoría de los diputados impidió reunir el número de representantes requerido. De acuerdo con declaraciones a la agencia AFP y a medios paraguayos, Peña permanecerá al frente del Ejecutivo hasta que el Congreso determine cómo proceder.

Mientras los sectores opositores pretendían impedir que se aceptara la dimisión para habilitar un juicio político, una parte del oficialismo defendía dar curso a su salida para que asumiera el vicepresidente. Al mismo tiempo, el Senado continúa adelante con el proceso de destitución del mandatario.

Luego de que se interrumpiera la sesión parlamentaria, el mandatario manifestó su intención de comparecer ante el Congreso para presentar su descargo y entregar toda la documentación requerida por los organismos competentes.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió en su cuenta de X. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, añadió.

Peña pidió garantizar la devolución de los ahorros y dijo que ayudará a la investigación

El presidente Peña explicó que su decisión de presentarse ante el Congreso tiene como objetivo cumplir con su deber de rendir cuentas ante la sociedad y no responde a motivos particulares. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, manifestó.

Asimismo, aseguró que pondrá a disposición de los organismos correspondientes todos los datos y documentos que le soliciten para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, remarcó. Por último, advirtió que cualquier persona que haya incumplido la legislación tendrá que afrontar las consecuencias ante la Justicia.

En sus intervenciones, Peña hizo especial hincapié en el reintegro de los ahorros de los usuarios de Ueno Bank y remarcó que el procedimiento debe seguir adelante sin quedar condicionado por el desenlace de la crisis política.

“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, manifestó. En esa misma línea, planteó que tanto la investigación para determinar lo sucedido como la restitución de los fondos tienen que desarrollarse simultáneamente. “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, sostuvo.

Previo a comunicar su dimisión, el presidente había exigido que se asegurara el reintegro del dinero a los clientes perjudicados por la clausura del banco. “Que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, expresó a través de una publicación en sus redes sociales.

Por último, Peña llamó a mantener la tranquilidad frente al clima de tensión política y las protestas sociales, al tiempo que garantizó que acatará la resolución que surja del proceso de juicio político, independientemente de cuál sea la decisión final. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, expresó para cerrar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay

Paraguay: el Congreso no aceptó la renuncia de Santiago Peña y el juicio político sigue abierto

Santiago Peña rompió el silencio en Paraguay: "Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa"

Por qué pidieron un juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno

Lo que se lee ahora
León XIV ya viaja hacia América Latina: llegará a Argentina el domingo   video
Mundo.

El papa León XIV partió de Roma y comenzó su viaje a América Latina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Ingreso a primer año 2027: el viernes 6 de noviembre se conocerán las vacantes
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: hoy se conocerán las las vacantes asignadas

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales deSan Salvador de Jujuy
Jujuy.

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales de San Salvador de Jujuy

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

Lyder.
Política.

Lyder se fue de Jujuy Crece y conformó un nuevo bloque en la Legislatura

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: la Súper llegó a $2.289

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel