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5 de noviembre de 2026 - 16:37
Economía.

Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay

Con presencia en el 60% de la población adulta, Ueno Bank dejó de ser una simple app para convertirse en una pieza central del sistema financiero de Paraguay.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay.&nbsp;

Caso Ueno Bank: las claves de su caída y el impacto en la economía de Paraguay. 

La decisión del Banco Central de Paraguay de disolver Ueno Bank no sólo desencadenó una crisis política que terminó con la renuncia de Santiago Peña, sino que también provocó importantes consecuencias económicas y sociales.

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La disolución de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central de Paraguay, abrió un escenario de incertidumbre que excedió al sistema financiero.

El episodio derivó en una crisis política, que culminó con la renuncia de Santiago Peña, y tuvo consecuencias económicas y sociales.

El nacimiento de Ueno Bank estuvo ligado a una operación del Grupo Vázquez, que en 2021 adquirió Financiera El Comercio y la incorporó a su estructura, donde ya tenía a Credicentro.

La compañía comenzó a desarrollar una propuesta enfocada en los servicios digitales y la utilización de una aplicación móvil. Dos años más tarde, tras recibir la autorización correspondiente, dio el paso para convertirse formalmente en banco.

La expansión de Ueno Bank se apoyó en un modelo de negocios con características fintech, basado en la simplicidad y los bajos costos. La entidad aprovechó la cartera de clientes de las dos financieras preexistentes y sumó servicios digitales que podían administrarse directamente desde una aplicación móvil.

El resultado fue un crecimiento acelerado que la llevó a reunir 2,9 millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta paraguaya. De esta manera, se convirtió en el banco con mayor cantidad de usuarios del país, aunque ocupa el quinto puesto en volumen de depósitos.

Según los datos de cierre de 2025, reunía el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema financiero, compuesto por 16 bancos.

La expansión de Ueno Bank tuvo un impulso determinante en junio de 2024, con la absorción de Visión Banco. La fusión le permitió sumar activos, pasivos y operaciones de una entidad con trayectoria en el sector financiero paraguayo.

De esta manera, amplió su modelo de negocios y pasó de ser una plataforma centrada en pagos y créditos de consumo a ofrecer una cartera más amplia de productos bancarios, que incluyó cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios corporativos.

En marzo de este año, Ueno Bank dio un nuevo paso en su expansión financiera al colocar USD 350 millones en bonos, con vencimiento previsto para 2031. La operación fue inédita para el sector bancario local y posicionó a la entidad como la única del país con títulos negociados en mercados internacionales.

La entidad se posicionó como uno de los principales patrocinadores de la Asociación Paraguaya de Fútbol y del Comité Olímpico Paraguayo, con presencia en distintas disciplinas y competencias.

El inicio de la investigación

Entre las irregularidades detectadas aparecieron créditos otorgados a compañías relacionadas con el Grupo Vázquez, el conglomerado que controla el banco.

De acuerdo con el organismo, esas operaciones derivaron en falta de cumplimiento de las obligaciones y afectaron los niveles de liquidez de la entidad. Su importancia dentro del mercado financiero paraguayo elevó la preocupación por un posible efecto contagio sobre el resto del sector.

En paralelo con las primeras detenciones de los directivos de Ueno Bank, se dispuso el bloqueo de las cuentas, lo que impidió que millones de usuarios pudieran acceder a su dinero.

La medida afectó a sus casi 3 millones de clientes, que quedaron imposibilitados de utilizar sus fondos. El problema también alcanzó al sector público, ya que una parte importante de sus recursos financieros se encontraba depositada en el banco.

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