El Gobierno reforzará la seguridad en Luján con un operativo de más de 11.000 efectivos.

A pocos días de la llegada del papa León XIV, prevista para el 11 de noviembre, el partido bonaerense de Luján avanza con los preparativos de un megaoperativo de seguridad y acondicionamiento de la infraestructura.

Luján ultima los detalles para recibir al papa León XIV el 11 de noviembre . De cara a la visita, las autoridades preparan un amplio operativo que abarcará tanto la seguridad como la infraestructura del distrito .

El dispositivo incluirá la movilización de 11 mil efectivos policiales y un importante esquema de cortes y restricciones vehiculares. La planificación apunta a ordenar la circulación ante la llegada de aproximadamente 1,7 millones de personas a la zona de la Basílica.

La Policía bonaerense aportará personal de diferentes áreas para un dispositivo que se ampliará de manera escalonada. La primera etapa arrancará el 4 de noviembre con 626 agentes , mientras que el miércoles 11 se alcanzará el máximo previsto , con 11.365 policías.

El miércoles 11 de noviembre, a partir de las 00, comenzará a regir un corte total del Acceso Oeste, que afectará ambas manos desde la avenida General Paz hasta la entrada a Luján. La interrupción del tránsito se sostendrá de forma continua por más de 15 horas.

El operativo también incluirá desvíos de tránsito y retenes de control en rutas estratégicas, entre ellas la Autovía 7, la Ruta Provincial 6 y la Ruta 5. Para ordenar la llegada de los fieles, se dispondrán espacios de estacionamiento remoto y quienes dejen allí sus vehículos deberán continuar caminando.

Visita del papa León XIV: cómo funcionará el transporte y los servicios de salud

Ante la masiva concurrencia prevista y las restricciones al tránsito, se aconsejó a los fieles trasladarse en transporte público. Los servicios de las líneas Sarmiento y San Martín contarán con un refuerzo de frecuencias para facilitar el traslado de los asistentes.

El operativo sanitario contará con 51 puntos de asistencia médica distribuidos en diferentes zonas del distrito. Además, el Hospital Nuestra Señora de Luján reorganizará sus servicios y limitará la atención exclusivamente a las guardias durante los días previos a la visita papal.