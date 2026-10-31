Rubén Rivarola: "Voy a ser de vuelta el presidente del Partido Justicialista de Jujuy"

El diputado provincial Rubén Rivarola aseguró que buscará volver a presidir el Partido Justicialista de Jujuy , luego de que la Cámara Nacional Electoral revocara la resolución judicial que había dejado fuera de competencia a la Lista N° 2 “Celeste y Blanca” , sector que encabeza de cara a las elecciones internas.

En declaraciones realizadas durante el acto peronista encabezado por Axel Kicillof en Palpalá , Rivarola se refirió al conflicto partidario, cuestionó a los sectores enfrentados a su conducción y manifestó su confianza en obtener el respaldo de los afiliados.

Al ser consultado sobre las posibles candidaturas para las elecciones de 2027, el legislador evitó adelantar nombres para los cargos provinciales , pero fue contundente respecto de su futuro dentro del Partido Justicialista. "No, de acá en la provincia no. Acá tenemos candidatos para todos. Veremos cómo se van acomodando las cosas", expresó.

Sin embargo, dejó en claro que su principal objetivo inmediato es recuperar la presidencia del partido. "Pero sí les puedo decir que el nuevo presidente del Partido Justicialista es con el que está hablando. Yo voy a ser de vuelta el nuevo presidente del Partido Justicialista, ya que me lo robaron", afirmó.

Rivarola también lanzó fuertes cuestionamientos contra quienes participaron de las decisiones que lo alejaron de la conducción partidaria. "Me lo robaron dos o tres borrachos. Y bueno, sobre eso vamos a trabajar ahora", manifestó.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral sobre la Lista Celeste y Blanca

La Cámara Nacional Electoral hizo lugar al planteo presentado por la Lista N° 2 “Celeste y Blanca” y revocó el rechazo judicial que impedía su participación en las elecciones internas del PJ jujeño.

El tribunal admitió las sustituciones y correcciones realizadas por la nómina y ordenó que el Juzgado Federal con competencia electoral de Jujuy continúe con el trámite de oficialización, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Carta Orgánica partidaria.

De esta manera, la resolución abrió el camino para que el sector de Rivarola participe en la competencia interna frente a la Lista N° 10 “Generación Valiente”, vinculada con la senadora Carolina Moisés. La oficialización deberá completarse conforme a lo dispuesto por la Justicia Electoral.

Las elecciones internas habían sido previstas inicialmente para el 30 de agosto, pero el proceso quedó atravesado por las impugnaciones y presentaciones judiciales.

“Nosotros vamos a tener la interna dentro del peronismo”

Rivarola celebró la resolución judicial y aseguró que su sector se prepara para competir por la conducción partidaria. "Hace 24 horas se recibió que nos dejan competir en las internas. Por esa razón les digo que nosotros vamos a tener la interna dentro del peronismo", expresó.

El legislador también manifestó su confianza en el acompañamiento que tendrá su espacio dentro del Partido Justicialista. "Y acuérdense lo que les digo hoy. 90% vamos a trabajar dentro del peronismo, que somos los que estamos hoy. Ella tiene un 5 o 6%", sostuvo sobre Carolina Moisés.

Las críticas de Rivarola al sector de Carolina Moisés

Durante sus declaraciones, el diputado también habló sobre la unidad del peronismo jujeño y cuestionó a la senadora nacional Carolina Moisés, con quien mantiene diferencias por la conducción del partido. "El conjunto que quedó afuera fue un 5% nada más. Así que tenemos un 95% acá adentro", afirmó, en referencia a la representación que, según su estimación, reúne su sector.

Luego apuntó directamente contra la legisladora nacional. "El 5% ustedes saben muy bien que es la senadora, por los caprichos y por la decisión de ella. Pero no tienen ninguna posibilidad de competir adentro del peronismo", manifestó.