Elecciones 2025: "Nos falta unirnos un poco más", dijo Rubén Rivarola

El domingo 26 de octubre, los jujeños acudieron a las urnas para elegir a sus nuevos diputados provinciales en las Elecciones 2025. Luego del escrutinio, el Frente Primero Jujuy Avanza reconoció los resultados y realizó un balance positivo de la elección, subrayando la construcción de un espacio netamente provincial.
Los resultados dan como ganador a La Libertad Avanza con el 37,69 %, le siguen el Frente Jujuy Crece con 19,72 %, Fuerza Patria: 15,53 % y Primero Jujuy Avanza: 14,97 %.
En ese sentido, el diputado provincial del PJ, Rubén Rivarola, expresó: “Vamos a trabajar. Claramente está que Jujuy es peronista, nos falta unirnos un poco más y que no nos marquen el paso desde Buenos Aires. Sobre esa base vamos a trabajar”.
Rivarola señaló además que se siente “feliz y orgulloso” del desempeño del frente: “Me parecía imposible pelear con los aparatos de Buenos Aires. Nosotros trabajamos solamente con los jujeños, y el Frente Primero Jujuy es jujeño nada más. En solo 55 días logramos consolidarnos como la tercera fuerza provincial”.
El dirigente peronista destacó los más de 60 mil votos obtenidos, y aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo el espacio de cara a 2027. “No tenemos miedo de ir a elecciones dentro del Partido Justicialista. Si en 55 días logramos tanto, en dos años vamos a ser una sorpresa”, sostuvo.
Por su parte, Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el mismo frente, también valoró el desempeño del frente: “El balance es positivo. El frente nació hace poco más de dos meses y ya alcanzamos 60.000 votos. Ha sido importante y hay que felicitar a quienes se impusieron”. Además, remarcó la importancia de la autocrítica y la unidad dentro del peronismo jujeño:
“Si hubiéramos ido unidos, con más de 120.000 votos, el panorama habría sido distinto. Pero esto nos deja una gran experiencia para seguir construyendo. La autocrítica sirve para corregir y fortalecer lo que viene”.
