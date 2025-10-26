lunes 27 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 22:24
Jujuy.

Elecciones 2025: "Nos falta unirnos un poco más", dijo Rubén Rivarola

Tras conocerse los resultados de las Elecciones 2025, los referentes del Frente Primero Jujuy Avanza reconocieron la derrota.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Los resultados dan como ganador a La Libertad Avanza con el 37,69 %, le siguen el Frente Jujuy Crece con 19,72 %, Fuerza Patria: 15,53 % y Primero Jujuy Avanza: 14,97 %.

En ese sentido, el diputado provincial del PJ, Rubén Rivarola, expresó: “Vamos a trabajar. Claramente está que Jujuy es peronista, nos falta unirnos un poco más y que no nos marquen el paso desde Buenos Aires. Sobre esa base vamos a trabajar”.

image

Rivarola señaló además que se siente “feliz y orgulloso” del desempeño del frente: “Me parecía imposible pelear con los aparatos de Buenos Aires. Nosotros trabajamos solamente con los jujeños, y el Frente Primero Jujuy es jujeño nada más. En solo 55 días logramos consolidarnos como la tercera fuerza provincial”.

El dirigente peronista destacó los más de 60 mil votos obtenidos, y aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo el espacio de cara a 2027. “No tenemos miedo de ir a elecciones dentro del Partido Justicialista. Si en 55 días logramos tanto, en dos años vamos a ser una sorpresa”, sostuvo.

Por su parte, Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el mismo frente, también valoró el desempeño del frente: “El balance es positivo. El frente nació hace poco más de dos meses y ya alcanzamos 60.000 votos. Ha sido importante y hay que felicitar a quienes se impusieron”. Además, remarcó la importancia de la autocrítica y la unidad dentro del peronismo jujeño:

“Si hubiéramos ido unidos, con más de 120.000 votos, el panorama habría sido distinto. Pero esto nos deja una gran experiencia para seguir construyendo. La autocrítica sirve para corregir y fortalecer lo que viene”.

Embed - Rubén Rivarola - Elecciones 2025

