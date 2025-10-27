lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 08:39
Elecciones 2025.

El 70,62% del padrón votó en Jujuy: cómo la fue la participación por departamentos

La Cámara Nacional Electoral publicó los datos sobre la participación en las elecciones legislativas 2025 en Jujuy. Mirá cómo fue el detalle por departamentos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Elecciones 2025 - Jujuy

Elecciones 2025 - Jujuy

Con el 99,61% de las mesas escrutadas tras las elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral informó que en la provincia de Jujuy votó el 70,62% del padrón habilitado. En ese sentido, también detallaron cómo fue la participación en los distintos departamentos.

Participación de jujeños en las elecciones legislativas 2025

En total votaron en la provincia de Jujuy 424.283 electores, de un total de 600.739 ciudadanos habilitados para ejercer su voto en los comicios del 26 de octubre del 2025.

Sobre los datos del escrutinio, la Cámara Nacional Electoral informó que hubo 411.071 votos válidos; 406.729 votos afirmativos; 12.607 votos nulos; 4.342 votos en blanco; 554 votos recurridos.

participacion de votacion en jujuy

Participación de votantes por departamentos de Jujuy

  • Santa Bárbara: 67,43%
  • San Pedro: 70,51%
  • El Carmen: 74,40%
  • San Antonio: 73,06%
  • Palpalá: 74,16%
  • Ledesma: 68,74%
  • Dr. Manuel Belgrano: 70,16%
  • Valle Grande: 63,47%
  • Tilcara: 70,77%
  • Tumbaya: 72,27%
  • Humahuaca: 68,08%
  • Cochinoca: 67,88%
  • Yavi: 66,25%
  • Rinconada: 56,91%
  • Santa Catalina: 62,27%
  • Susques: 63,34%

