El 70,62% del padrón votó en Jujuy: cómo la fue la participación por departamentos

Con el 99,61% de las mesas escrutadas tras las elecciones legislativas 2025 , la Cámara Nacional Electoral informó que en la provincia de Jujuy votó el 70,62% del padrón habilitado. En ese sentido, también detallaron cómo fue la participación en los distintos departamentos.

En total votaron en la provincia de Jujuy 424.283 electores, de un total de 600.739 ciudadanos habilitados para ejercer su voto en los comicios del 26 de octubre del 2025.

Sobre los datos del escrutinio, la Cámara Nacional Electoral informó que hubo 411.071 votos válidos; 406.729 votos afirmativos; 12.607 votos nulos; 4.342 votos en blanco; 554 votos recurridos.

