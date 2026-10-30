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30 de octubre de 2026 - 20:48
Pronóstico.

Clima en Jujuy: en los próximos meses habrá temperaturas más altas y lluvias por debajo de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las tendencias de temperatura y lluvias para Jujuy durante noviembre, diciembre y enero.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Clima en Jujuy (imagen creada con IA).

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Pronóstico trimestral del SMN en Argentina.

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El informe permite conocer las tendencias generales para los próximos tres meses, una etapa que coincide con el avance de la temporada de lluvias y el comienzo del verano en la provincia.

Temperaturas en Jujuy: qué se espera para los próximos tres meses

Según el mapa de temperaturas del SMN, Jujuy se encuentra dentro de una región donde predominan las probabilidades de registrar valores normales o superiores a los habituales para la época del año.

Pronóstico trimestral del SMN en Argentina.

Pronóstico trimestral del SMN en Argentina.

Esta tendencia abarca buena parte del extremo norte argentino y señala que el promedio de las temperaturas del trimestre podría mantenerse dentro de los registros históricos o superarlos.

Sin embargo, esto no significa que todos los días serán calurosos ni que se esperan temperaturas extremas de manera permanente. El pronóstico analiza el comportamiento climático durante los tres meses y no establece máximas o mínimas para fechas específicas.

Lluvias en Jujuy: pronostican valores normales o inferiores a lo habitual

En cuanto a las precipitaciones, el mapa del SMN ubica a Jujuy dentro de una zona con mayor probabilidad de registrar lluvias normales o inferiores a los promedios históricos.

La tendencia es más marcada hacia el sector occidental del Noroeste Argentino, mientras que otras regiones del país presentan perspectivas diferentes. De acuerdo con esta proyección, el total de lluvia acumulada durante noviembre, diciembre y enero podría mantenerse dentro de los valores habituales o resultar menor.

No obstante, esto no significa que dejará de llover en Jujuy ni que no puedan producirse tormentas intensas. Aunque el acumulado trimestral sea inferior al promedio, pueden registrarse episodios de precipitaciones abundantes en períodos cortos.

Pronóstico trimestral del SMN en Argentina.

Pronóstico trimestral del SMN en Argentina.

Qué pasará con las lluvias y las temperaturas en el resto de Argentina

El informe muestra diferencias importantes entre regiones. Mientras el extremo noroeste presenta una tendencia a precipitaciones normales o inferiores, el noreste argentino aparece entre las zonas con mayores probabilidades de lluvias superiores a las habituales.

En sectores del centro y este del país también predominan perspectivas de precipitaciones normales o superiores a las normales.

Respecto de las temperaturas, el norte presenta condiciones normales o superiores, mientras que parte de la región central registra mayores probabilidades de temperaturas inferiores a las habituales.

Qué significa el pronóstico trimestral del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional elabora estas perspectivas a partir de modelos climáticos y del análisis de las condiciones atmosféricas y oceánicas.

A diferencia de un pronóstico diario, el informe trimestral no permite determinar qué días lloverá, cuándo habrá tormentas ni cuáles serán las temperaturas máximas de cada jornada.

Por eso, para conocer posibles lluvias intensas, tormentas o alertas meteorológicas en Jujuy, es importante consultar las actualizaciones diarias y el Sistema de Alerta Temprana del organismo.

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