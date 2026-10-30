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30 de octubre de 2026 - 17:05
Sociedad.

Alerta por El Niño: las inundaciones ya dejaron más de 2.200 evacuados

Las inundaciones continúan afectando a distintas provincias del Litoral como consecuencia de las lluvias y la crecida de los ríos asociadas a El Niño.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alerta por El Niño: las inundaciones ya dejaron más de 2.200 evacuados.&nbsp;

Alerta por El Niño: las inundaciones ya dejaron más de 2.200 evacuados. 

El avance de El Niño y la crecida de los ríos mantienen en alerta a la región del Litoral, donde las inundaciones golpearon a Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Los detalles, en la nota.

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La situación en el Litoral sigue siendo complicada por las inundaciones que provocaron la crecida de los ríos en medio del fenómeno de El Niño.

Las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe registraron importantes complicaciones por el avance del agua. Como consecuencia, más de 2.200 personas fueron evacuadas y decenas de familias permanecen lejos de sus viviendas.

En su visita a Chaco, el periodista Adrián Salonia registró de cerca las consecuencias de las inundaciones y dialogó con habitantes que se resisten a abandonar sus hogares para cuidar sus pertenencias y animales.

También mostró el trabajo de las organizaciones que recorren las zonas afectadas para rescatar a los animales que quedaron atrapados y corren riesgo de morir ahogados.

La emergencia hídrica en Chaco ya alcanza a cientos de familias. Según el último relevamiento, 2.239 personas debieron ser evacuadas o autoevacuarse, correspondientes a 629 hogares.

Puerto Vilelas es una de las zonas más perjudicadas, con 661 evacuados y otros 689 autoevacuados. Por su parte, Barranqueras contabiliza 253 afectados e Isla del Cerrito, 142.

Qué está pasando en Corrientes

La situación en Corrientes tampoco es alentadora: más de 1.000 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de las inundaciones, según informó Defensa Civil en un balance publicado el miércoles.

La situación también es preocupante por la crecida de los principales ríos de Corrientes. El Paraná llegó a niveles críticos en la capital provincial, Itatí y Paso de la Patria, mientras que el Uruguay afectó a Paso de los Libres.

Ante las inundaciones, se reforzaron los operativos de asistencia y las medidas de prevención sanitaria para controlar la aparición de mosquitos del dengue.

A las inundaciones se sumó un fuerte temporal en el sur de Corrientes, con caída de granizo y destrozos en diferentes trazados viales.

Por este motivo, Vialidad Nacional inició trabajos de mantenimiento para recuperar las zonas dañadas. En la capital provincial, en tanto, se habilitó el primer centro de evacuación ante el avance del río Paraná.

De acuerdo con el diario El Litoral, el primer centro de evacuación habilitado por el Gobierno correntino funciona en la Escuela Nº 293 del barrio Cañada Quiroz, en la ciudad de Corrientes.

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