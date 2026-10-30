Brasil citó a una diplomática argentina y exigió explicaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro

Lula da Silva y Javier Milei durante la cumbre del Mercosur celebrada en 2025 en Buenos Aires (Foto: Reuters)

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó a la máxima representante diplomática argentina en Brasil para solicitar explicaciones sobre la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos , después de que el dirigente brasileño ingresara a la Argentina y abordara un avión privado en Puerto Iguazú.

La reunión se realizó el jueves 29 de octubre en Brasilia y se conoció públicamente este viernes. El reclamo apunta a establecer si funcionarios del gobierno de Javier Milei participaron en la organización o facilitaron el traslado del excandidato presidencial brasileño , que abandonó su país pese a una restricción judicial que le impedía viajar al exterior.

La convocatoria fue confirmada por medios brasileños, entre ellos UOL y CNN Brasil. Hasta el momento, no se anunció ninguna sanción diplomática contra la Argentina.

La encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, fue recibida en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño , conocido como Itamaraty. El encuentro estuvo encabezado por João Marcelo Galvão de Queiroz, funcionario diplomático responsable de las relaciones con países de la región, y duró pocos minutos.

Durante la reunión, las autoridades brasileñas solicitaron información sobre las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro atravesó territorio argentino y sobre una posible participación de integrantes del Gobierno nacional en el operativo.

Según publicó UOL, una de las sospechas que se investigan está relacionada con la presunta intervención de Santiago Caputo, asesor cercano al presidente Milei, en la organización del traslado desde la zona de la Triple Frontera.

Lula da Silva y Javier Milei durante la cumbre del Mercosur celebrada en 2025 en Buenos Aires (Foto: Reuters)

Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú

El episodio comenzó después de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Flávio Bolsonaro perdió el balotaje frente a Lula da Silva. El dirigente brasileño tenía una restricción de salida del país dispuesta por el Supremo Tribunal Federal, en el marco de investigaciones judiciales en su contra.

De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22:50, por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijas. Posteriormente, la familia se trasladó al aeropuerto de Puerto Iguazú y abordó un avión privado operado por la empresa Baires Fly.

La aeronave salió durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y continuó hacia Miami, Estados Unidos. El recorrido quedó bajo análisis debido a que Bolsonaro había recibido una orden judicial que le impedía abandonar Brasil.

Qué respondió el Gobierno argentino sobre el ingreso de Bolsonaro

Desde el Gobierno argentino sostuvieron que Flávio Bolsonaro ingresó y salió del país con documentación válida y que, al momento de realizar los controles migratorios, no figuraba una orden de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a detenerlo.

La administración nacional diferenció la restricción judicial dictada en Brasil de los impedimentos migratorios registrados en los sistemas utilizados por las autoridades argentinas. Sin embargo, las circunstancias del traslado también son materia de una investigación en la Justicia federal argentina.

La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa para determinar qué información recibieron los organismos nacionales y cómo se realizaron los controles. Entre las diligencias se encuentran pedidos de informes a la Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones.

La investigación busca establecer si existieron irregularidades durante el paso del dirigente brasileño por territorio argentino y si hubo responsabilidades de funcionarios.

La investigación y las gestiones diplomáticas continúan

El pedido brasileño se conoció mientras el canciller argentino, Pablo Quirno, y su par de Brasil, Mauro Vieira, participan de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos.

Hasta el momento, no se confirmó un encuentro bilateral específicamente dedicado al caso Bolsonaro. La controversia también se profundizó después de que el dirigente brasileño difundiera una carta desde Estados Unidos en la que agradeció a Javier Milei y al presidente estadounidense Donald Trump.