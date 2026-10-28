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28 de octubre de 2026 - 11:01
Política.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras partir desde Misiones: el vuelo evitó pasar por Brasil

El avión privado realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible antes de continuar hacia su destino final en Estados Unidos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina.

Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina.

El Gulfstream G400, el avión privado en el que se traslada el senador brasileño Flávio Bolsonaro junto a su familia, llegó al aeropuerto de Opa Locka, en Miami, luego de partir este miércoles desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, ubicado en la provincia de Misiones.

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El legislador brasileño, que fue candidato a presidente, fue visto al bajar de la aeronave acompañado por su esposa y tres integrantes de su custodia.

Bolsonaro arribó al aeropuerto de Opa-locka, en las inmediaciones de Miami, luego de un trayecto aéreo que comenzó en Argentina e incluyó una parada técnica en Guayaquil, Ecuador, para reabastecerse de combustible, según pudo reconstruir la prensa. El itinerario se diseñó de manera que la aeronave no tuviera que atravesar el espacio aéreo de Brasil.

La controversia por la situación judicial de Flávio Bolsonaro

El despegue se concretó después de que el avión permaneciera desde la noche del lunes en la terminal aérea de Misiones, en un contexto de controversia por la situación judicial del senador. El legislador habría abandonado Brasil a pesar de una presunta disposición del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que le prohibiría salir del territorio brasileño.

El avión involucrado es un Gulfstream G400, identificado con la matrícula argentina LV-JQW, que pertenece a la firma Baires Fly S.A. La aeronave había aterrizado en Puerto Iguazú el lunes por la noche, luego de partir desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, y finalmente emprendió rumbo a Estados Unidos durante la madrugada del miércoles.

De acuerdo con los datos difundidos, el lunes la compañía había iniciado las gestiones aduaneras y migratorias correspondientes tanto para los pasajeros como para los integrantes de la tripulación. Sin embargo, el avión siguió en la terminal aérea misionera luego de que no se concretara el despegue que estaba programado para las primeras horas del martes.

Varias horas después de la partida del avión, la agencia migratoria argentina publicó un comunicado en la red social X para reportar la entrada al país de cuatro miembros de la familia Bolsonaro.

En el documento, la entidad precisó que “Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país el lunes 27 de octubre a las 22:50, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones”.

Qué informó Migraciones sobre el ingreso de la familia Bolsonaro

La Dirección Nacional de Migraciones informó que los cuatro integrantes de la familia ingresaron al territorio argentino con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Asimismo, señaló que los controles migratorios se llevaron adelante con normalidad y no se reportaron inconvenientes.

El lunes, Flávio Bolsonaro sostuvo que efectivos de la Policía Federal lo abordaron cuando se retiraba de la vivienda de su padre, ubicada en Brasilia, para notificarle una resolución que atribuyó al magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, manifestó el senador en un video que difundió a través de sus redes sociales.

La prohibición estaría relacionada con una causa que investiga posibles maniobras de lavado de dinero y que involucra la relación del senador con el abogado Willer Tomaz, mencionado también en otras indagaciones sobre operaciones financieras dentro de la industria de las apuestas.

Según relató Bolsonaro, la decisión judicial habría sido tomada el domingo por la noche, luego de que perdiera el balotaje frente al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. No obstante, el legislador no aclaró cuál de los expedientes abiertos en su contra habría motivado la disposición.

Las causas judiciales que enfrenta el senador

El senador rechazó haber realizado esa afirmación y puso en duda que sus palabras justificaran la medida: “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”. De esa manera, hizo referencia a los dichos de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien vive en Estados Unidos y había planteado la posibilidad de irse de Brasil en caso de perder las elecciones.

Según consignaron las agencias de noticias, ni el Tribunal Supremo ni la Policía Federal habían contestado hasta el momento los pedidos de información relacionados con el expediente. Por su parte, Bolsonaro no especificó cuál de las causas judiciales en las que está involucrado habría dado lugar a la restricción.

El legislador está bajo investigación por posibles delitos de corrupción y lavado de activos relacionados con los fondos destinados a producir Dark Horse, la película biográfica centrada en la vida de su padre.

Además, el Tribunal Supremo lleva adelante otra pesquisa por un supuesto blanqueo de capitales que involucra a Willer Tomaz, abogado y allegado al senador. Ambos casos fueron dados a conocer por los periódicos O Estado de S. Paulo y O Globo en los días previos al balotaje.

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