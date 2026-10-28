El FMI aprobó la tercera revisión técnica de su acuerdo con Argentina

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) dio el visto bueno a la tercera evaluación técnica del programa acordado con la Argentina , lo que dejó allanado el camino para recibir un giro cercano a los US$870 millones . Esta instancia de evaluación se enmarca en el acuerdo de facilidades extendidas suscripto en abril de 2025.

Política. La jefa del FMI expresó su confianza en que Argentina saldará su deuda antes de 2034

El monto total asciende a US$20.000 millones . El entendimiento contempla una serie de obligaciones para el país, entre ellas mantener las cuentas públicas en equilibrio, incrementar las reservas internacionales y alcanzar determinados objetivos económicos .

El propio organismo ratificó la noticia mediante un comunicado, en el que señaló: “Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina , y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”.

En el mismo documento, se sostuvo: “Sobre la base de estos avances, se alcanzaron acuerdos en torno a un conjunto equilibrado de políticas que tiene por objeto reforzar aún más la estabilidad y la resiliencia sin dejar de fomentar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento”.

En el documento, el organismo destacó los “resultados impresionantes” alcanzados por el país, aun en un escenario internacional más adverso. Además, remarcó que “Las prudentes políticas fiscales y monetarias adoptadas han ayudado a que continúe el proceso de desinflación y han fortalecido considerablemente la posición externa y los colchones de Argentina”.

Las reservas internacionales superaron la meta acordada

Por otra parte, el FMI señaló que las reservas internacionales quedaron US$4.000 millones por encima de la meta pactada, luego de que el Banco Central adquiriera cerca de US$16.000 millones. “La Tesorería ha captado más de US$5000 millones en divisas en los mercados locales, y el BCRA ha refinanciado US$6000 millones de sus operaciones repo, de los cuales US$5000 millones vencen en 2028”, subrayó el organismo.

Asimismo, el organismo indicó que se canalizaron US$3.200 millones a través de créditos bancarios internacionales respaldados por garantías y que el Ejecutivo tiene como objetivo conseguir US$1.000 millones antes de que termine el año.

“Mientras tanto, las amplias reformas estructurales en los ámbitos del comercio, el trabajo, la inversión y los mercados de capitales están propiciando una economía más eficiente y orientada al mercado, y el volumen de las exportaciones está alcanzando nuevos máximos. Las inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los US$76.000 millones, y se prevé que su ejecución fortalezca el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo”, sumó el organismo.

Las proyecciones fiscales y monetarias para 2026 y 2027

En otra sección del informe, el organismo proyectó alcanzar un resultado primario positivo equivalente al 1,4% en 2026 y mantener una meta fiscal de características similares durante 2027. A su vez, indicó que el Banco Central continuará priorizando “el proceso de desinflación y la acumulación de reservas, y preservando a la vez la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas cambiarias”.

“Se seguirá trabajando para reforzar las operaciones de liquidez, mejorar la transmisión de la política monetaria y facilitar la continuidad del proceso de remonetización de la economía y una expansión prudente del crédito”, añadió.

Por otro lado, el organismo anticipó que continuará impulsando el incremento de las reservas y que los recursos para financiarse provendrán de “los mercados internos de capital, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones”.

“Las autoridades acordaron mantenerse preparadas para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario. Se seguirán realizando esfuerzos para extender aún más los plazos de vencimiento”, agregó el comunicado.

Aunque la aprobación de la evaluación técnica permite avanzar hacia el envío de los fondos, aún es necesario que el directorio del FMI analice la revisión y la apruebe. La previsión es que esa instancia se concrete a comienzos de diciembre.

La transferencia prevista ronda los US$870 millones y forma parte de los desembolsos incluidos en el calendario financiero del acuerdo. Para que el dinero sea acreditado, deberán cumplirse previamente los procedimientos institucionales establecidos por el organismo multilateral.