El FMI aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de USD 900 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes 27 de octubre que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para completar la tercera revisión del programa económico de 48 meses , firmado bajo el Servicio Ampliado del organismo. La decisión representa un avance para que el país pueda acceder a un nuevo desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares .

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Sin embargo, el dinero todavía no está disponible. El entendimiento deberá recibir la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI , que tiene previsto analizar la revisión a principios de diciembre, una vez que se cumplan las medidas pendientes acordadas entre ambas partes.

El organismo que conduce Kristalina Georgieva destacó los resultados de la política fiscal y monetaria del Gobierno de Javier Milei, especialmente la desaceleración de la inflación, el superávit de las cuentas públicas y las compras de dólares realizadas por el Banco Central.

A través de un comunicado, el Fondo Monetario Internacional valoró el desempeño del programa económico en un escenario internacional que, según el organismo, presenta mayores dificultades. "El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo", señalaron desde la institución.

El organismo atribuyó estos avances a las políticas fiscales y monetarias implementadas por el Gobierno nacional, que permitieron sostener el proceso de desinflación y fortalecer la posición externa del país.

Entre los datos destacados, el FMI informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió cerca de USD 16.000 millones durante 2026. Además, las reservas internacionales netas superaron en aproximadamente USD 4.000 millones la meta establecida para fines de junio. Para el Fondo, estos resultados contribuyen a mejorar la capacidad de la Argentina para afrontar sus obligaciones financieras y sostener el programa vigente.

Luis Caputo y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

El superávit fiscal seguirá siendo una de las prioridades

Uno de los principales compromisos asumidos por el Gobierno argentino es mantener el equilibrio de las cuentas públicas. En ese sentido, el FMI ratificó que el objetivo de alcanzar un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2026 continuará siendo uno de los pilares del acuerdo.

El organismo también espera que en 2027 se mantenga un esfuerzo fiscal similar, tal como está contemplado en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. "La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales", sostuvo el FMI.

De concretarse las metas previstas, Argentina completaría su cuarto año consecutivo con superávit fiscal primario y equilibrio fiscal global, de acuerdo con las proyecciones del organismo.

El Banco Central deberá continuar comprando dólares

La acumulación de reservas internacionales fue otro de los puntos centrales de las negociaciones entre los técnicos del FMI y las autoridades argentinas. El organismo considera que fortalecer las reservas del Banco Central es fundamental para mejorar la estabilidad financiera y reducir la vulnerabilidad del país frente a eventuales dificultades internacionales.

En ese marco, la entidad que conduce Santiago Bausili continuará estableciendo objetivos sobre los agregados monetarios, buscando compatibilizar la desaceleración de la inflación con las compras de divisas. También se mantendrá el régimen de bandas cambiarias, que permite la fluctuación del dólar dentro de determinados límites.

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Durante octubre, el Banco Central aceleró sus compras de moneda extranjera, con adquisiciones superiores a USD 1.200 millones, frente a los USD 473 millones registrados en septiembre. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que, si se mantenía el ritmo de acumulación de reservas, las compras del BCRA podrían acercarse a USD 20.000 millones hacia fines de 2026.

Argentina buscará volver a los mercados internacionales de crédito

Otro de los compromisos incluidos en el acuerdo técnico está relacionado con la estrategia de financiamiento del Gobierno. El FMI planteó la necesidad de que la Argentina continúe buscando alternativas para conseguir dólares, tanto a través del mercado financiero local como mediante organismos internacionales, socios oficiales y recursos provenientes de privatizaciones.

"Las autoridades acordaron mantener la disposición para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario", indicó el organismo. El regreso a los mercados internacionales representa un objetivo para el equipo económico, aunque las condiciones actuales presentan dificultades.

El riesgo país se mantiene por encima de los 750 puntos básicos, un nivel considerablemente superior a los aproximadamente 400 puntos registrados en julio. Esto implica un mayor costo potencial de financiamiento para el Estado argentino.

El Fondo también destacó la importancia de profundizar el mercado de capitales nacional y ampliar las posibilidades de obtener créditos de largo plazo.

Las reformas económicas y las inversiones del RIGI

En materia de reformas estructurales, el organismo remarcó la importancia de continuar avanzando con las políticas destinadas a facilitar inversiones, ampliar el financiamiento y desarrollar infraestructura.

Entre las prioridades mencionadas se encuentra la implementación de proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto con el avance de concesiones de infraestructura recientemente adjudicadas.

Según el Fondo, las inversiones aprobadas bajo el RIGI superan los USD 76.000 millones, aunque su impacto sobre la actividad económica y el empleo dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos.

También destacó las reformas laborales y de mercado implementadas durante 2026, al considerar que podrían contribuir a mejorar las condiciones para el crecimiento económico.

Cuándo llegarían los USD 900 millones del FMI

El desembolso equivale a aproximadamente 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta utilizada por el organismo internacional. Si bien la aprobación del equipo técnico representa un paso importante, el dinero recién podrá liberarse cuando el Directorio Ejecutivo convalide la tercera revisión.

Este calendario implica que los fondos no estarán disponibles para afrontar los compromisos inmediatos de la Argentina con el organismo. Entre ellos figura un vencimiento cercano a USD 800 millones en concepto de intereses, previsto para comienzos de noviembre.

De acuerdo con lo informado por el FMI, la revisión se presentará ante el Directorio a principios de diciembre, siempre que se completen previamente los compromisos pendientes.

"El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con políticas disciplinadas y reformas orientadas al mercado en el marco del programa", expresó el organismo.

De esta manera, Argentina consiguió el respaldo técnico para avanzar hacia un nuevo desembolso, aunque la aprobación definitiva y la transferencia de los USD 900 millones todavía están pendientes.