La jefa del FMI expresó su confianza en que Argentina saldará su deuda antes de 2034

La jefa del FMI dijo que confía en que la Argentina pagará su deuda con el organismo antes de 2034.

Kristalina Georgieva , titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , manifestó su expectativa de que la Argentina cancele antes de tiempo los compromisos financieros que mantiene con el organismo, cuyo plazo de vencimiento está fijado originalmente para 2034.

Política. El FMI relativizó el impacto de la morosidad en Argentina y destacó la solidez de los bancos

“Serán como Grecia, pagarán por adelantado” , afirmó la directora gerente del Fondo durante un encuentro abierto al público que tuvo lugar en Tailandia. En la actividad también participó el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con delegados del país anfitrión, Grecia y Nigeria . La charla se desarrolló en el marco del Debate sobre la economía global: forjando economías resilientes y dinámicas para el futuro.

“ Te sorprenderás , sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina ”, contestó Caputo, justo después de escuchar la proyección de Georgieva.

El intercambio se produjo durante una conversación en la que la titular del FMI destacó los avances de Grecia y la Argentina, a los que mencionó como ejemplos positivos: “ Aprendieron la lección y pusieron la casa en orden ”, sintetizó.

Georgieva sostuvo que ambos países, al igual que otras naciones, comprendieron que “no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene”.

A su vez, Caputo detalló los avances en la reducción del gasto estatal, la moderación de la inflación —aunque reconoció que “todavía está alta”—, los cambios estructurales que impulsa su gestión y el alivio impositivo, una política que aseguró que continuará.

“Desde que el presidente Milei llegó al gobierno eliminamos 5 puntos de déficit fiscal en el primer mes de mandato, sin subir impuestos y bajando 30% el gasto público. Desafíamos el mito de que el equilibrio fiscal era políticamente impopular y la teoría de que esto fuera recesivo ya que bajamos la inflación y redujimos la pobreza con superávit comercial y superávit de cuenta corriente”, señaló.

En otro tramo de su exposición, el ministro anticipó que el Gobierno continuará con la estrategia de achicar la intervención estatal en la actividad económica mediante nuevos recortes impositivos y una menor cantidad de regulaciones, con la meta de posicionar al país como uno de los más libres. También destacó que existen proyectos de inversión ya acordados que, según afirmó, impulsarán un crecimiento significativo y permitirán crear puestos de trabajo de mayor calidad.

Por otro lado, Caputo se mostró convencido de que el presidente Javier Milei se impondrá en los comicios de 2027 y convocó a compañías extranjeras a apostar por el mercado argentino.

Consultado por la moderadora acerca de cómo tranquilizar a los inversores preocupados por la posibilidad de que cambie la orientación política del país, Caputo sostuvo que los argentinos no elegirían nuevamente una vuelta al pasado ni a un escenario de hiperinflación. “Yo les digo a las empresas que el mayor riesgo que corren es no invertir en la Argentina”, afirmó el titular de Economía.

Por último, el funcionario se mostró seguro de que el Gobierno mantendrá su actual estrategia económica y aseguró: “No tengo ninguna duda que vamos a seguir por este camino. Argentina será uno de los países con mejor performance en los próximos años”.

El mensaje de Luis Caputo a las empresas extranjeras para que inviertan en la Argentina

En el encuentro, Luis Caputo resaltó que la Argentina dispone de recursos clave, entre ellos sus actividades estratégicas y minerales críticos, que le permitirían afrontar un contexto internacional desfavorable. En ese sentido, expresó: “Al momento de invertir en nuestro país, me gusta decir que el mayor riesgo es que alguien no invierta en Argentina”.

De acuerdo con el ministro de Economía, numerosas compañías de distintas partes del mundo manifiestan interés en desembarcar en el mercado argentino y demuestran confianza en el potencial del país.

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos en la antesala de la nueva revisión del FMI.

“Estamos en conversaciones con grandes empresas tecnológicas para que inviertan en Argentina y también en minerales críticos. De esta manera, contamos con una cobertura natural en caso de que esta crisis externa continúe, ya que producimos todo lo que necesitan”, expresó Luis Caputo.