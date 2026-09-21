El FMI inicia una nueva evaluación del acuerdo con Argentina y analiza desembolsar US$900 millones

Una delegación del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) dará inicio este lunes a la tercera evaluación del acuerdo alcanzado con la Argentina, durante la cual se analizarán los principales indicadores del programa económico. De los resultados de esta instancia dependerá el acceso del país a un desembolso adicional cercano a los US$900 millones .

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A su vez, hacia el cierre de esta semana, el Gobierno deberá hacer frente a un pago de aproximadamente US$800 millones correspondiente a compromisos con el Fondo.

La evaluación estará a cargo de Joyce Wong , responsable de la misión del FMI en la Argentina, quien mantendrá reuniones con los equipos técnicos que integran el área económica. El ministro de Economía, Luis Caputo , no formará parte de estos encuentros debido a que se encuentra en Nueva York, donde participa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En cualquier caso, las reuniones de carácter técnico se llevarán adelante en Buenos Aires y estarán enfocadas principalmente en analizar el cumplimiento de los objetivos fiscales y el comportamiento de las reservas.

Si el intercambio entre las partes avanza sin inconvenientes, el FMI daría luz verde a un nuevo giro de fondos por cerca de US$900 millones. Este desembolso corresponde a una parte de los recursos previstos que aún permanecen pendientes para 2026.

De todas formas, la transferencia de los fondos no será inmediata ni estará garantizada de forma automática. Antes será necesario que concluyan las reuniones entre los equipos técnicos y, una vez finalizada esa instancia, el Directorio Ejecutivo del organismo deberá dar su aprobación a la revisión.

Qué analizará el FMI durante la revisión

El análisis se realizará tomando como base la información económica correspondiente al cierre del segundo trimestre. Dentro de los aspectos que serán examinados se encuentran dos de los indicadores fundamentales contemplados en el programa acordado: el resultado fiscal y el nivel de reservas internacionales acumuladas.

En cuanto a las cuentas públicas, el entendimiento fijó para 2026 una meta de superávit primario del 1,4% del PBI. De acuerdo con los últimos datos disponibles, el Sector Público Nacional registró en agosto un saldo financiero favorable de $635.529 millones.

A partir de este desempeño, el resultado acumulado entre enero y agosto muestra que las cuentas públicas alcanzaron un superávit financiero de alrededor del 0,2% del PBI, mientras que el saldo primario se ubicó cerca del 1,1% del PBI. Desde la perspectiva del Gobierno, estas cifras contribuyen a sostener el cumplimiento del ancla fiscal contemplada dentro del programa económico.

Las reservas, otro de los puntos clave

El otro aspecto fundamental que será examinado durante la revisión estará relacionado con el comportamiento de las reservas internacionales. Para el FMI, fortalecer los activos en poder del Banco Central es uno de los objetivos prioritarios del programa, ya que permitiría reducir la exposición del país frente al exterior y, al mismo tiempo, contar con un mayor margen de respuesta ante posibles shocks.

Durante el transcurso de este año, el Banco Central adquirió más de US$14.000 millones en el mercado cambiario, una cifra que le permitió superar la meta anual de compra de divisas que había sido fijada en el acuerdo con el organismo.

De todos modos, la evaluación no estará determinada exclusivamente por la cantidad total de divisas que se hayan comprado. Los especialistas del organismo internacional también pondrán bajo la lupa el comportamiento de las reservas netas computables, cuyo cálculo se realiza siguiendo los criterios metodológicos definidos en el acuerdo.

El inicio de esta misión se dará, además, en un contexto en el que la Argentina deberá cumplir con otro compromiso de deuda. Para el final de la semana próxima está previsto un pago de aproximadamente US$800 millones al FMI.