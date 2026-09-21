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21 de septiembre de 2026 - 10:31
Política.

Manuel Adorni presentó la justificación de sus bienes: explicó el origen de casi USD 600 mil

Tras obtener una prórroga, respondió al requerimiento judicial y aseguró que el efectivo provenía de ganancias con bitcoin previas a su paso por el Estado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Manuel Adorni

Manuel Adorni

Manuel Adorni justificó sus bienes ante la Justicia.

Manuel Adorni justificó sus bienes ante la Justicia.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni rechazó la versión que señalaba que había desembolsado USD 245 mil para realizar refacciones en su vivienda de Indio Cuá. Según explicó, el monto destinado a esas obras fue de USD 175 mil y aseguró que el dinero en efectivo utilizado provenía de ahorros por USD 600 mil, cuyo origen vinculó con la liquidación de Bitcoin realizada entre 2017 y 2018.

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Las explicaciones fueron presentadas por el ex funcionario luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitara justificar distintos aspectos de su patrimonio a través de un requerimiento compuesto por 20 puntos.

En un escrito de 78 carillas, afirmó que los cambios registrados en su patrimonio entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuentan con un respaldo “razonable y verificable” en la documentación, los registros contables y los elementos técnicos presentados, así como en aquellos que serán incorporados posteriormente. En ese sentido, sostuvo que “sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso la prensa.

Los ahorros en Bitcoin

El ex integrante de la administración de Javier Milei explicó que los dólares incluidos en su declaración patrimonial tienen su origen en operaciones de liquidación de bitcoin realizadas entre 2017 y 2018. Según detalló, ocho billeteras le reportaron un total de USD 591.544,61, mientras que las respectivas claves privadas quedaron respaldadas mediante un acta notarial.

Su abogado, Matías Ledesma, sostuvo que “Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública”. De acuerdo con la defensa, las ocho direcciones tuvieron operaciones registradas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y actualmente no cuentan con saldo.

En ese sentido, la defensa explicó que “el origen de los fondos declarados bajo el rubro ‘venta de activos’” corresponde a “el producto de la liquidación” de esas billeteras. El monto total obtenido fue calculado en USD 591.544,61, aunque señalaron que una parte de esos fondos quedó conservada en efectivo por fuera del sistema bancario.

El escrito presentado por la defensa admite que tanto la adquisición como la posterior venta de las criptomonedas se habrían concretado a través de operaciones presenciales, con entrega de dinero en efectivo y sin participación de instituciones del sistema financiero.

Además, sostiene que los dólares obtenidos quedaron guardados en la vivienda que Manuel Adorni comparte con su esposa, Bettina Angeletti. En el documento, el abogado explicó: “Los dólares así percibidos fueron parte reinvertidos bajo la misma modalidad y luego conservados por mi asistido y su cónyuge por fuera del sistema bancario, en su domicilio”.

Por otra parte, se planteó que, en caso de que existiera alguna irregularidad de carácter tributario, su investigación debería quedar a cargo de la Justicia en lo Penal Económico y no del fuero federal.

La casa de Indio Cuá de Manuel Adorni

En relación con la adquisición de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá y con los desembolsos realizados en efectivo, Adorni explicó que la operación se concretó mediante un crédito hipotecario de USD 100.000, mientras que los USD 20.000 restantes fueron pagados en efectivo.

“La compra del lote 380 del Country Indio Cuá, por un valor de USD 120.000, se financió mediante el mutuo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea 1132 (Escritura N.º 119) por USD 100.000, abonándose el saldo de USD 20.000 con dinero en efectivo bajo la custodia de Bettina Angeletti”, esposa del exfuncionario, detalló.

El escrito pone en duda la versión del contratista Matías Tabar, quien había declarado como testigo que recibió USD 245.000 en efectivo por parte de Adorni para realizar las obras de refacción en la vivienda. Frente a esa afirmación, la presentación sostiene que el monto efectivamente abonado fue de USD 175.000, dinero que fue transferido desde la cuenta bancaria de Adorni y que correspondía a sus propios ahorros.

Asimismo, la defensa señaló inconsistencias entre los distintos valores consignados por el contratista y remarcó que más de quince conceptos incluidos en una planilla definitiva “carecen de fecha de registro”. En ese sentido, indicó: “La suma de los rubros que Tabar mismo consignó en su primera planilla (‘mov. 380 final’) arroja USD 285.929,00, y no los USD 245.929,00 que el testigo declaró como costo total de la obra.”

Las respuestas

El abogado Ledesma entregó el escrito con el pedido de justificación y la documentación respaldatoria cuando estaba por concluir la extensión del plazo inicial de 15 días hábiles que había otorgado el juez federal Ariel Lijo, quien está al frente del expediente.

En su presentación, Adorni abordó de manera individual los 20 aspectos que la fiscalía había señalado como inconsistencias en el desarrollo de su patrimonio, aportando argumentos y documentación para respaldar cada explicación. Además, detalló “las razones jurídicas por las cuales corresponde tener por debidamente satisfecha la carga de justificación que la norma impone”.

La entrega del escrito tuvo lugar 137 días después de la entrevista que Alejandro Fantino le realizó, en la que el exfuncionario había asegurado que se encontraba trabajando sobre el asunto. La presentación se produjo luego de que trascendiera que había abonado en efectivo costosas obras de refacción efectuadas en su vivienda del barrio privado Indio Cuá.

El pasado 10 de agosto, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Pollicita le había solicitado a Adorni que presentara una justificación de su patrimonio. El requerimiento surgió después de que se detectaran inconsistencias por un total de 43 millones de pesos argentinos y USD 400.000.

La defensa señaló además que el pago de USD 5.000 correspondiente al ingreso al country Indio Cuá fue contemplado dentro de la reconstrucción del movimiento de fondos en moneda estadounidense. Por otra parte, las declaraciones juradas rectificatorias presentadas en junio de 2026 consignaron tanto el activo como la obligación hipotecaria en partes iguales entre los dos miembros del matrimonio.

De acuerdo con la explicación brindada, la modificación realizada tuvo como finalidad “reflejar correctamente la situación de la sociedad conyugal” y no estuvo motivada por la intención de esconder bienes o alterar la composición del patrimonio declarado.

Según consta en la documentación presentada, el monto de dinero en efectivo informado como ahorro se redujo progresivamente: era de USD 513.000 al finalizar 2023, descendió a USD 388.961,52 al cierre de 2024 y llegó a USD 209.961,52 al término de 2025.

La defensa sostuvo que la disminución de esos ahorros se explica por el dinero destinado a la compra y las obras realizadas en las propiedades de Indio Cuá y Miró. “Ese mismo dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró”, afirma la presentación.

Manuel Adorni

Manuel Adorni

La presentación considera que el desfasaje patrimonial observado, estimado por la fiscalía en $43.068.549, constituye un remanente menor dentro del análisis y no puede ser considerado un incremento patrimonial significativo. Según argumenta la defensa, ese monto representa el 15,8% del total de los gastos reconstruidos y queda explicado mediante la documentación contable y técnica incorporada como respaldo.

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