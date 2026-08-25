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25 de agosto de 2026 - 18:45
País.

La Justicia le dio 15 días más a Manuel Adorni para justificar su patrimonio

El juez Ariel Lijo aceptó el pedido de la defensa del ex jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y autorizó el acceso a documentación clave.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

La Justicia le concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para presentar la documentación y las explicaciones requeridas en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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La decisión fue tomada este martes por el juez Ariel Lijo, luego de un pedido realizado por la defensa del ex jefe de Gabinete. El plazo original para responder vencía este martes.

Además, el magistrado autorizó la copia de archivos solicitados por Adorni que surgieron del teléfono del contratista Matías Tabar, considerado un testigo clave dentro de la investigación. Esa diligencia está prevista para este miércoles.

Qué deberá explicar Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita había intimado al exfuncionario a responder más de 20 puntos vinculados con su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó el cargo.

El juez Ariel Lijo le otorg&oacute; la pr&oacute;rroga a Manuel Adorni.

El juez Ariel Lijo le otorgó la prórroga a Manuel Adorni.

La investigación busca reconstruir la evolución de bienes, inversiones, créditos, deudas, ingresos y egresos de dinero. También analiza gastos, pagos en efectivo o moneda extranjera, transferencias y operaciones financieras.

Entre los puntos que deberá justificar aparecen el origen de dólares declarados en efectivo, dos préstamos familiares, la compra de un Jeep y la adquisición del lote 380 en el country Indio Cuá.

También deberá explicar cómo se financiaron las obras realizadas en esa propiedad. En particular, la fiscalía puso el foco sobre USD 245.000 abonados a Matías Tabar por una remodelación integral.

El requerimiento incluye además gastos relacionados con una propiedad en Caballito, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, gastos escolares y operaciones con criptoactivos, incluido el origen del capital que Adorni habría utilizado para comenzar a invertir en bitcoin.

El pedido de justificación patrimonial es una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Si las respuestas no resultan satisfactorias para la fiscalía, la investigación podría avanzar hacia esa etapa.

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