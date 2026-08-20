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20 de agosto de 2026 - 18:54
País.

La Justicia de Tucumán desestimó una demanda por la muerte de Sergio Denis

A pesar de la demanda de la familia de Sergio Denis, la Justicia de Tucumán resolvió que la caída del cantante se debió a su propia imprudencia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sergio Denis

Sergio Denis

Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la demanda de lafamilia por el accidente en Tucumán

Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la demanda de la familia por el accidente en Tucumán

La Justicia rechazó la demanda indemnizatoria presentada por la familia de Sergio Denis por el accidente que sufrió el 11 de marzo de 2019 durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán.

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El tribunal consideró que la conducta del propio artista fue la causa directa y determinante de la caída al foso de orquesta y, por ese motivo, descartó atribuir responsabilidad a los organizadores y organismos demandados.

De acuerdo con la sentencia, Denis se desplazaba de espaldas sobre una pasarela mientras interpretaba una canción y observaba al público. En esas circunstancias cayó a un foso de aproximadamente tres metros de profundidad.

Los magistrados encuadraron el episodio dentro de la figura de “hecho de la víctima” o “autopuesta en peligro”, al entender que la acción del cantante interrumpió el nexo causal necesario para responsabilizar a terceros.

Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la demanda de la familia por el accidente en Tucumán

Muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la demanda de la familia por el accidente en Tucumán

Qué resolvió la Justicia de Tucumán

La demanda había sido iniciada por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, en nombre propio y también como herederos del cantante. La resolución declaró de oficio la falta de legitimación de los tres familiares para intervenir en esa última condición dentro del expediente, por lo que la presentación también fue rechazada bajo ese carácter.

Además, el tribunal desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva presentada por el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y rechazó la defensa de falta de acción planteada por la Caja Popular de Ahorros.

Pese a ello, la sentencia finalmente no hizo lugar a la demanda contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen. La Justicia concluyó que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad por la caída sufrida por el cantante.

La familia deberá afrontar las costas

Otro de los puntos de la resolución establece que las costas del proceso quedarán a cargo de la familia de Sergio Denis, como consecuencia del rechazo de la demanda. La definición de los honorarios profesionales, en tanto, quedó reservada para una instancia posterior.

De esta manera, el fallo sostuvo que el accidente estuvo vinculado directamente con la conducta adoptada por Denis durante su presentación y no con una acción atribuible a los demandados.

El accidente que marcó los últimos meses de Sergio Denis

El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019, mientras Sergio Denis ofrecía un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Durante la interpretación de “Te llamo para despedirme”, el cantante cayó desde el escenario hacia el foso de orquesta.

Como consecuencia del impacto sufrió un grave traumatismo encéfalo-craneal y múltiples lesiones. Permaneció internado durante meses y posteriormente inició un extenso proceso de rehabilitación. Su estado de salud quedó severamente comprometido a raíz de las secuelas provocadas por el accidente.

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