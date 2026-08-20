La actividad económica creció en junio: qué sectores mejoraron y cuáles cayeron

La economía rebotó en junio impulsada por el campo y la minería.

La economía argentina volvió a crecer en junio y cerró el primer semestre con señales de recuperación. El EMAE registró una suba interanual del 2,7% y avanzó 0,8% frente a mayo en la medición desestacionalizada, según informó el INDEC.

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La actividad económica dio un giro en junio tras la caída de mayo. Según el INDEC, el EMAE creció 2,7% interanual y registró una mejora del 0,8% en la medición desestacionalizada respecto del mes anterior.

La suba de junio fue la segunda más alta desde marzo , cuando el EMAE había avanzado 6,2% interanual. En el acumulado del año, la actividad económica creció 1,9% . Además, el indicador tendencia-ciclo registró una mejora mensual del 0,2% .

Según el informe técnico , la mejora de la actividad económica durante junio fue de carácter generalizado. De los 15 sectores que componen el indicador, 12 registraron resultados positivos en la comparación interanual, mientras que solo tres mostraron retrocesos . El dato muestra que la recuperación alcanzó a una amplia mayoría de las actividades relevadas.

La explotación de minas y canteras volvió a ser uno de los sectores más destacados del informe. En junio, registró una suba del 15,6% interanual y se convirtió en la actividad con mayor incidencia positiva sobre el resultado general. Su aporte explicó 0,61 puntos porcentuales del crecimiento de la actividad durante el mes.

La pesca fue uno de los sectores que mostró el mayor crecimiento porcentual durante junio, aunque su incidencia sobre el resultado general es menor debido a su peso relativo. La actividad registró una suba del 247,6% interanual, impulsada en parte por una base de comparación baja y por factores estacionales favorables.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: el sector consolidó su recuperación con una suba del 4,6% interanual. Su desempeño tuvo un impacto significativo en el resultado de junio y lo ubicó como el segundo sector de mayor incidencia positiva, con un aporte de 0,47 puntos porcentuales.

Comercio e industria: los dos sectores también acompañaron la recuperación. La industria manufacturera avanzó 1,9% interanual y el comercio mayorista y minorista registró una mejora del 0,8%.

Los sectores que mostraron retrocesos

Entre los sectores que mostraron resultados negativos, la Administración pública y defensa registró la mayor caída, con un retroceso del 1,5% interanual. Le siguieron Electricidad, gas y agua, con una baja del 0,4%, y Enseñanza, que cayó 0,1%.

El crecimiento de junio se produjo luego de la contracción del 0,6% registrada en mayo, que había encendido algunas señales de alerta. La recuperación mensual del 0,8% aporta una señal positiva sobre la evolución de la actividad, con los sectores exportadores y extractivos entre los principales impulsores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado del EMAE y puso el foco en la amplitud de la recuperación: “12 de los 15 sectores de actividad en los que se desagrega el EMAE tuvieron crecimiento interanual”.

Javier Milei replicó en sus redes el mensaje de Luis Caputo y celebró los resultados del informe del INDEC: “Todo marcha de acuerdo al plan”.