jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 17:18
País.

La actividad económica creció en junio: qué sectores mejoraron y cuáles cayeron

La actividad económica aumentó 2,7% interanual en junio, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La economía rebotó en junio impulsada por el campo y la minería.&nbsp;

La economía rebotó en junio impulsada por el campo y la minería. 

La economía argentina volvió a crecer en junio y cerró el primer semestre con señales de recuperación. El EMAE registró una suba interanual del 2,7% y avanzó 0,8% frente a mayo en la medición desestacionalizada, según informó el INDEC.

Lee además
Javier Milei.
País.

Javier Milei destacó la baja de la inflación: "La actividad económica está creciendo"
Los argentinos no llegan a fin de mes. video
Economía.

Los argentinos gastan el sueldo antes del 20 del mes: especialista analizó qué pasa en Jujuy

La economía rebotó en junio impulsada por el campo y la minería

La actividad económica dio un giro en junio tras la caída de mayo. Según el INDEC, el EMAE creció 2,7% interanual y registró una mejora del 0,8% en la medición desestacionalizada respecto del mes anterior.

La suba de junio fue la segunda más alta desde marzo, cuando el EMAE había avanzado 6,2% interanual. En el acumulado del año, la actividad económica creció 1,9%. Además, el indicador tendencia-ciclo registró una mejora mensual del 0,2%.

Según el informe técnico, la mejora de la actividad económica durante junio fue de carácter generalizado. De los 15 sectores que componen el indicador, 12 registraron resultados positivos en la comparación interanual, mientras que solo tres mostraron retrocesos. El dato muestra que la recuperación alcanzó a una amplia mayoría de las actividades relevadas.

La explotación de minas y canteras volvió a ser uno de los sectores más destacados del informe. En junio, registró una suba del 15,6% interanual y se convirtió en la actividad con mayor incidencia positiva sobre el resultado general. Su aporte explicó 0,61 puntos porcentuales del crecimiento de la actividad durante el mes.

La pesca fue uno de los sectores que mostró el mayor crecimiento porcentual durante junio, aunque su incidencia sobre el resultado general es menor debido a su peso relativo. La actividad registró una suba del 247,6% interanual, impulsada en parte por una base de comparación baja y por factores estacionales favorables.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: el sector consolidó su recuperación con una suba del 4,6% interanual. Su desempeño tuvo un impacto significativo en el resultado de junio y lo ubicó como el segundo sector de mayor incidencia positiva, con un aporte de 0,47 puntos porcentuales.

Comercio e industria: los dos sectores también acompañaron la recuperación. La industria manufacturera avanzó 1,9% interanual y el comercio mayorista y minorista registró una mejora del 0,8%.

Los sectores que mostraron retrocesos

Entre los sectores que mostraron resultados negativos, la Administración pública y defensa registró la mayor caída, con un retroceso del 1,5% interanual. Le siguieron Electricidad, gas y agua, con una baja del 0,4%, y Enseñanza, que cayó 0,1%.

El crecimiento de junio se produjo luego de la contracción del 0,6% registrada en mayo, que había encendido algunas señales de alerta. La recuperación mensual del 0,8% aporta una señal positiva sobre la evolución de la actividad, con los sectores exportadores y extractivos entre los principales impulsores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado del EMAE y puso el foco en la amplitud de la recuperación: “12 de los 15 sectores de actividad en los que se desagrega el EMAE tuvieron crecimiento interanual”.

Javier Milei replicó en sus redes el mensaje de Luis Caputo y celebró los resultados del informe del INDEC: “Todo marcha de acuerdo al plan”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei destacó la baja de la inflación: "La actividad económica está creciendo"

Los argentinos gastan el sueldo antes del 20 del mes: especialista analizó qué pasa en Jujuy

El Gobierno Nacional evalúa usar un fondo de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios

Los salarios subieron 1,9% en junio y quedaron debajo de la inflación

El pueblo de calles de arena y casonas antiguas que invita a desconectar junto a un río

Lo que se lee ahora
Asado en Argentina.
Consumo.

La carne vacuna en Argentina registró su mayor caída en los últimos 20 años

Por  Federico Franco

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo. 
Redes

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán. video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: ¿qué significa y cómo es frenar con el motor?

Evento en Plaza Belgrano por el Éxodo Jujeño.
Tradición.

Éxodo Jujeño: este jueves habrá mateada y música en vivo en Plaza Belgrano

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel