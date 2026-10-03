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3 de octubre de 2026 - 12:20
País.

Enzo Fernández llevó regalos a los niños internados en el Hospital Garrahan

Enzo Fernández se acercó al centro pediátrico para compartir un momento con los pacientes y sus familias.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Enzo Fernández en el hospital Garrahan.

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Durante su recorrido por el centro de salud, el mediocampista conversó con los pacientes y se acercó a sus familias. El encuentro estuvo marcado por los saludos, los abrazos y distintos momentos de cercanía con quienes atraviesan tratamientos médicos.

La visita significó una pausa en la agenda deportiva del jugador, que actualmente se encuentra junto al seleccionado argentino. Además de conversar con los chicos, Fernández llegó con presentes especialmente destinados a ellos.

Regalos y un momento diferente para los pacientes

El futbolista entregó juguetes y obsequios a los niños y adolescentes que se encuentran bajo atención médica. La iniciativa permitió generar un momento de alegría para los pacientes, en medio de las jornadas que transcurren dentro del hospital.

Las imágenes del encuentro mostraron a Fernández compartiendo con los chicos y sus familiares. El gesto fue destacado desde el entorno institucional como una oportunidad para acompañar y regalar sonrisas.

La visita también tuvo repercusión fuera del hospital. Las fotografías y videos comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el acercamiento del jugador a los pacientes pediátricos.

Los próximos compromisos de la Selección Argentina

Fernández se encuentra en el país como parte de la convocatoria de la Selección Argentina para la actual ventana internacional de la FIFA. El equipo tiene programados dos partidos en Buenos Aires.

El primero será este sábado 3 de octubre, cuando Argentina enfrente a Burkina Faso desde las 21, en el Estadio Más Monumental.

Luego, el seleccionado volverá a jugar como local el martes 6 de octubre, a partir de las 20, frente a Benín, nuevamente en el estadio de River Plate.

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