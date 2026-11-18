La provincia de Córdoba ofrece múltiples alternativas para quienes desean hacer unas escapadas cerca de entornos naturales y alejarse del ritmo cotidiano. Cuenta con localidades turísticas de gran popularidad, como Villa Carlos Paz , que cada verano se convierte en un importante polo de espectáculos teatrales.

Además, se puede visitar Jesús María , sede de uno de los encuentros folclóricos más destacados de la Argentina, también guarda paisajes sorprendentes en distintos puntos de su territorio.

En pleno Valle de Calamuchita , La Cruz se presenta como un destino atractivo que todavía permanece fuera de los circuitos más concurridos y sorprende por sus espectaculares saltos de agua . Más allá de sus paisajes naturales, esta pequeña localidad conserva un ambiente sereno y tradicional que invita a descubrirla y disfrutar de su encanto.

Gracias a las características de su entorno, la localidad disfruta de condiciones climáticas particulares , favorecidas por los cursos de agua cristalina que descienden de las sierras y contribuyen a moderar las temperaturas. Este escenario lo convierte en un lugar ideal para disfrutar de las jornadas estivales , ya sea para relajarse y desconectarse de la rutina o para recorrer y descubrir sus atractivos naturales.

Dónde queda La Cruz

La localidad de La Cruz está emplazada en un punto destacado del Valle de Calamuchita, hacia el sudoeste cordobés. Se encuentra aproximadamente a 140 kilómetros de la capital provincial y muy cerca de otros centros turísticos conocidos de la zona, entre ellos Embalse y Río Tercero.

El casco urbano se desarrolla junto al río que lleva el mismo nombre y en un paisaje donde los terrenos planos empiezan a dar lugar a las primeras ondulaciones del relieve serrano. Esta combinación permite disfrutar de amplias vistas panorámicas de los alrededores y de las Sierras Grandes.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Cruz?

El principal encanto de esta localidad reside en sus espectaculares caídas de agua. En distintos tramos del río aparecen desniveles que dan origen a saltos y pozones de gran profundidad, espacios que atraen a quienes llegan a conocer la zona. Durante los meses de calor, el balneario municipal se convierte en el lugar más concurrido del pueblo, donde vecinos y visitantes se reúnen para tomar unos mates y disfrutar del atardecer con las sierras como telón de fondo.

Los senderos campestres y los recorridos que acompañan el cauce del río La Cruz ofrecen una alternativa ideal para realizar paseos tranquilos y conocer las especies vegetales y animales características de la región. Quienes prefieren propuestas más exigentes también pueden optar por circuitos que requieren un mayor esfuerzo físico y ascienden hacia las elevaciones próximas, desde cuyas cumbres se contemplan panorámicas imponentes de todo el valle.

Los visitantes interesados en conocer el pasado de la región pueden acercarse a distintos espacios de valor histórico, entre ellos la Capilla antigua de La Cruz, una construcción que conserva las huellas de la presencia jesuítica y la herencia colonial del lugar. La experiencia también invita a probar las especialidades culinarias de la zona, que incluyen dulces elaborados de manera artesanal, panes caseros y fiambres típicos de la región.

Cómo llegar a La Cruz

Quienes viajen en auto desde la Ciudad de Buenos Aires deberán comenzar el recorrido por la Ruta Nacional 9, también conocida como Autopista Buenos Aires-Rosario, y seguir luego por la Autopista Rosario-Córdoba. Una vez que lleguen a las inmediaciones de Villa María, tendrán que tomar el desvío hacia el oeste por la Ruta Provincial 2, atravesar las localidades de Río Tercero y Embalse y continuar por el acceso que lleva directamente hasta La Cruz.

La distancia que separa ambos puntos ronda los 700 kilómetros, por lo que el recorrido en vehículo particular puede llevar alrededor de ocho horas.

También es posible llegar mediante un micros de larga distancia, con destino a la terminal de la ciudad de Córdoba o a Embalse. Una vez allí, los viajeros pueden combinar con líneas de transporte regional que realizan traslados diarios hasta la localidad de La Cruz.