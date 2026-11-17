El fin de semana largo del 20 al 23 de noviembre es una oportunidad para recorrer algunos de los destinos turísticos más atractivos de Jujuy sin necesidad de viajar grandes distancias. Maimará, Purmamarca y Tilcara se presentan como tres alternativas para quienes buscan disfrutar de paisajes, gastronomía regional, historia y actividades al aire libre, con opciones para realizar una escapada de un día o quedarse a dormir.

País. Escapadas: el pueblo de Catamarca para disfrutar de paisajes naturales únicos y descansar

País. Escapadas cortas: el pueblo de Chaco donde la historia y la naturaleza se mezclan entre ríos

Los tres pueblos están ubicados en la Quebrada de Humahuaca y cuentan con conexiones de transporte desde San Salvador de Jujuy. Además, ofrecen paseos gratuitos que permiten organizar un viaje económico, especialmente para quienes elijan trasladarse en colectivo.

Maimará es uno de los pueblos más pintorescos de la Quebrada de Humahuaca. Ubicado a aproximadamente 78 kilómetros de San Salvador de Jujuy, se destaca por sus paisajes multicolores, su tranquilidad y sus tradiciones.

Su principal atractivo es la Paleta del Pintor , una formación montañosa que combina diferentes tonalidades de rojo, amarillo, ocre y verde. El paisaje puede apreciarse desde distintos puntos del pueblo y desde miradores cercanos.

Los visitantes también pueden recorrer sus calles, conocer la iglesia, visitar el histórico cementerio ubicado sobre una ladera y disfrutar de la gastronomía local. Otra alternativa es acercarse a la Posta de Hornillos, un sitio histórico ubicado a pocos kilómetros de la localidad.

Cómo llegar: desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte. El viaje en vehículo particular demora aproximadamente una hora y cuarto, dependiendo del tránsito.

Cuánto cuesta: el pasaje de colectivo desde la capital jujeña tiene un valor de referencia de $9.700 por tramo, según el cuadro tarifario vigente desde octubre de 2026. De esta manera, el traslado de ida y vuelta cuesta $19.400 por persona, sin incluir comidas ni otros gastos.

Purmamarca, un clásico para disfrutar del fin de semana largo

A unos 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy se encuentra Purmamarca, uno de los destinos más visitados de la provincia. Sus calles de tierra, construcciones tradicionales y cerros de colores conforman uno de los paisajes más reconocidos del norte argentino.

El principal atractivo es el Cerro de los Siete Colores, que puede observarse desde distintos puntos del pueblo. También se puede realizar el Paseo de los Colorados, un circuito rodeado de montañas rojizas, y recorrer la feria artesanal de la plaza principal.

Para quienes buscan disfrutar de la gastronomía regional, existen restaurantes y pequeños locales que ofrecen empanadas, tamales, humitas y otros platos característicos de la Quebrada.

Cómo llegar: desde San Salvador de Jujuy hay que circular por Ruta Nacional 9 y luego tomar el desvío por Ruta Nacional 52. El recorrido en auto demora aproximadamente una hora.

Cuánto cuesta: el pasaje de colectivo desde la capital tiene un valor de referencia de $10.100 por tramo. Por lo tanto, el traslado de ida y vuelta representa un gasto de $20.200 por persona. El paseo por el centro y la observación del Cerro de los Siete Colores pueden realizarse sin contratar excursiones.

Tilcara, naturaleza, historia y gastronomía en la Quebrada

Tilcara es otra de las alternativas para aprovechar los días de descanso. Se encuentra a aproximadamente 85 kilómetros de San Salvador de Jujuy y ofrece una combinación de historia, naturaleza, propuestas culturales y gastronomía regional.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Pucará de Tilcara, un sitio arqueológico prehispánico que permite conocer parte de la historia de los antiguos habitantes de la Quebrada de Humahuaca.

También se destaca la Garganta del Diablo, un paisaje natural al que se puede llegar mediante una caminata o en vehículo por un camino de tierra. En el centro del pueblo, los visitantes pueden recorrer la plaza, las ferias artesanales y diferentes espacios gastronómicos.

Cómo llegar: desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte. El viaje en auto demora aproximadamente una hora y media, dependiendo de las condiciones del tránsito.

Cuánto cuesta: el boleto de colectivo tiene un valor de referencia de $10.700 por tramo, por lo que el viaje de ida y vuelta cuesta $21.400 por persona.

En cuanto al Pucará de Tilcara, la entrada general cuesta $12.000, mientras que para residentes argentinos tiene un valor de $6.000. Los residentes de Jujuy pueden ingresar sin cargo, presentando la documentación correspondiente.

Cuánto cuesta viajar a estos tres pueblos desde San Salvador de Jujuy

Los precios del transporte interjurisdiccional permiten calcular cuánto dinero se necesita para realizar una escapada de un día. Tomando como referencia las tarifas publicadas desde el 1 de octubre de 2026, estos son los valores por persona:

Destino - Pasaje de ida - Ida y vuelta

Maimará

$9.700

$19.400

Purmamarca

$10.100

$20.200

Tilcara

$10.700

$21.400

Para una pareja, el gasto en transporte de ida y vuelta oscila entre $38.800 y $42.800, dependiendo del pueblo elegido.

Estos importes corresponden únicamente al traslado en colectivo desde San Salvador de Jujuy. Para calcular el presupuesto completo hay que agregar comida, bebidas, posibles entradas y alojamiento en caso de pasar la noche. Los precios de hospedaje varían según la disponibilidad y el tipo de establecimiento, especialmente durante los feriados.

Dónde quedan los tres pueblos

Recomendaciones para viajar durante el fin de semana largo

Antes de salir, se recomienda consultar los horarios del transporte, reservar con anticipación en caso de necesitar alojamiento y llevar ropa adecuada para posibles cambios de temperatura.

También será importante prestar atención al pronóstico, ya que para el fin de semana largo se anticipan condiciones inestables y probabilidades de lluvia en distintos sectores de Jujuy.

Maimará, Purmamarca y Tilcara ofrecen alternativas para distintos presupuestos y pueden visitarse por separado o combinarse dentro de un recorrido por la Quebrada de Humahuaca. En cualquiera de los casos, planificar los gastos y los traslados permitirá aprovechar mejor los días de descanso.