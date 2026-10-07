Escapadas cortas: el pueblo de Chaco donde la historia y la naturaleza se mezclan entre ríos

En la provincia del Chaco existe un destino que, pese a no ser de los más conocidos, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan unas escapadas cortas que le permitan conectar con la naturaleza . Se trata de la Isla del Cerrito , un lugar que combina playas de arena blanca, paisajes naturales e historia.

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Son tres características que le otorgan un atractivo particular dentro de los destinos turísticos de Argentina. Este enclave chaqueño se encuentra en el punto donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay y ofrece un entorno sereno, alejado del movimiento urbano, que permite disfrutar de la naturaleza y desconectarse del ritmo de las grandes ciudades.

Uno de los puntos más destacados de la Isla del Cerrito es la Punta Norte , un balcón natural desde el que se pueden contemplar amplias panorámicas del lugar donde confluyen dos de los principales cursos de agua de la zona. El encuentro de ambos ríos da forma a un paisaje de gran atractivo visual y constituye una de las postales más llamativas de este sector del Chaco.

El destino también reúne un marcado valor histórico , ya que fue escenario de episodios vinculados con la Guerra de la Triple Alianza y, posteriormente, funcionó como antiguo leprosario. A este patrimonio se suman distintas propuestas vinculadas con el contacto con la naturaleza, como el avistaje de aves, la pesca deportiva y las caminatas por senderos que atraviesan sectores de abundante vegetación.

Este rincón del Chaco ofrece la oportunidad de disfrutar de un contacto directo con el entorno natural sin dejar de lado el recorrido por su historia y su patrimonio. En distintos sectores de la isla todavía pueden apreciarse construcciones que datan de fines del siglo XIX y que mantienen rasgos propios de la arquitectura colonial.

La propuesta turística también incluye diversas alternativas para aprovechar el aire libre, desde caminatas y cabalgatas hasta momentos de descanso a orillas de los ríos. Quienes visitan el lugar pueden completar la experiencia con platos preparados a partir de productos frescos provenientes del río, mientras disfrutan de la tranquilidad del paisaje.

Dónde queda Isla Del Cerrito

La Isla del Cerrito está situada hacia el sector oriental de la provincia del Chaco y pertenece administrativamente al departamento Bermejo. Se trata de una formación insular rodeada por cursos de agua, ubicada precisamente en el punto donde se unen los ríos Paraguay y Paraná. A su vez, permanece separada del territorio continental chaqueño por el río Ancho, denominado también arroyo Guaycurú, Atajo o Guáscara.

El territorio insular abarca cerca de 12.000 hectáreas y constituye una extensión natural del Chaco hacia su frontera este. Su ubicación se encuentra aproximadamente a 55 kilómetros de Resistencia, capital de la provincia.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Isla Del Cerrito?

La isla cuenta con una amplia variedad de propuestas y experiencias pensadas para diferentes intereses:

Pasear por el casco histórico de la localidad, cuya particular disposición en forma de herradura conserva la arquitectura colonial característica de finales del siglo XIX.

de la localidad, cuya particular disposición en forma de herradura conserva la característica de finales del siglo XIX. Recorrer el Museo Histórico Regional Isla del Cerrito y descubrir la historia de sus primeros pobladores, así como las huellas y consecuencias que dejaron los conflictos bélicos desarrollados en esta zona.

y descubrir la historia de sus primeros pobladores, así como las que dejaron los conflictos bélicos desarrollados en esta zona. Conocer las instalaciones del antiguo Hospital Aberastury , históricamente identificado como el “ leprosario ”, a través de recorridos acompañados por guías.

, históricamente identificado como el “ ”, a través de recorridos acompañados por guías. Aprovechar sus extensas playas de arena clara , ideales para descansar, disfrutar del paisaje y pasar un momento tranquilo junto al río.

, ideales para descansar, disfrutar del paisaje y pasar un momento tranquilo junto al río. Adentrarse en la naturaleza realizando caminatas y trekking por distintos caminos y senderos, rodeados de una abundante vegetación y ejemplares arbóreos de gran antigüedad.

Realizar recorridos a caballo o en bicicleta para conocer los diferentes senderos y caminos que atraviesan la isla.

para conocer los diferentes senderos y caminos que atraviesan la isla. Acercarse hasta Punta Norte para contemplar el impresionante encuentro de las aguas de los ríos Paraná y Paraguay , un paisaje natural de gran atractivo.

para contemplar el impresionante encuentro de las aguas de los , un paisaje natural de gran atractivo. Practicar pesca deportiva y buscar ejemplares característicos de la región, entre ellos dorados, surubíes, manguruyúes, bogas, patíes y pacúes .

y buscar ejemplares característicos de la región, entre ellos . Instalarse en el camping municipal y pasar la noche en contacto directo con el entorno natural, disfrutando de una experiencia alejada de la rutina.

y pasar la noche en contacto directo con el entorno natural, disfrutando de una experiencia alejada de la rutina. Hospedarse en la hostería ubicada en el área céntrica del pueblo, que dispone de espacios y servicios destinados a brindar una estadía confortable .

ubicada en el área céntrica del pueblo, que dispone de espacios y servicios destinados a brindar una . Probar preparaciones gastronómicas tradicionales de la zona, elaboradas a partir de pescados y otros productos frescos provenientes del río.

Cómo llegar a Isla Del Cerrito

El traslado desde Resistencia hasta Isla del Cerrito comprende una distancia cercana a los 55 kilómetros. El recorrido demanda aproximadamente una hora y quince minutos y se realiza principalmente sobre un camino de ripio.

El ingreso por vía terrestre a la isla se efectúa exclusivamente a través del puente San Pedro, ubicado sobre el riacho Ancho, en el sector sudoeste del territorio insular. Allí se encuentran las rutas provinciales N.º 39 y N.º 63, ambas sin pavimentar. La primera permite la conexión con Margarita Belén, mientras que la segunda establece el vínculo vial con Barranqueras.