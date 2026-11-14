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14 de noviembre de 2026 - 08:31
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: extendieron la prisión preventiva de los acusados hasta marzo de 2027

La Justicia resolvió mantener detenidos a los dos imputados y avanzar con los preparativos del juicio por jurados por la desaparición de María Luz Herrera.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso María Luz Herrera: extendieron la prisión preventiva delos acusados hasta marzo de 2027

Caso María Luz Herrera: extendieron la prisión preventiva de los acusados hasta marzo de 2027

La Justicia de Chaco resolvió mantener la prisión preventiva de los dos acusados por la desaparición y presunto femicidio de María Luz Herrera, durante una audiencia preliminar realizada en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña.

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El juez técnico Nelson Pelliza efectuó un nuevo cálculo de los plazos procesales y determinó que la medida continuará vigente hasta marzo de 2027. Los imputados son Darío Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda, quienes permanecen detenidos mientras avanza la causa hacia el juicio por jurados.

Por qué se extendió la prisión preventiva de los acusados

Durante la audiencia, los fiscales Gustavo Valero y Verónica Bastos solicitaron una prórroga excepcional de la prisión preventiva, que según una resolución anterior vencía el próximo 16 de noviembre. El pedido se fundamentó en la complejidad de la investigación, que continúa sin el hallazgo del cuerpo de María Luz, las evidencias digitales reunidas y el riesgo de que los imputados pudieran obstaculizar el futuro juicio.

Por su parte, los abogados defensores Bruno Romero y Pablo Madzarevich se opusieron al planteo fiscal. Sostuvieron que no existen pruebas suficientes contra sus defendidos y remarcaron que el cuerpo de la joven nunca fue encontrado. Luego de escuchar a las partes, el juez Pelliza realizó un nuevo cómputo de los plazos procesales y estableció que todavía restan 101 días de prisión preventiva.

La decisión se basó en el artículo 189 del Código Procesal Penal Provincial, que permite contemplar el tiempo utilizado para determinadas medidas probatorias, especialmente aquellas realizadas fuera de la jurisdicción. De esta manera, el magistrado dejó sin efecto el criterio de cómputo aplicado anteriormente por el juez Mauricio Riuvier, de la Cámara Criminal N.º 1, que había fijado el 16 de noviembre de 2026 como fecha de vencimiento de la medida.

El juicio por jurados comenzará a tomar forma

Además de resolver la continuidad de las detenciones, Pelliza dispuso acelerar los preparativos para la realización del juicio por jurados. La próxima audiencia preliminar fue programada para el martes 17 de noviembre, a las 18 horas, cuando se avanzará en la organización del debate. También se habilitarán días y horas inhábiles, incluido el período de feria judicial, para agilizar las distintas instancias procesales y evitar nuevas demoras.

La querella espera que se haga justicia por María Luz Herrera

Carolina Aquino, abogada querellante en representación de la familia de María Luz Herrera, se refirió al avance de la causa y destacó la importancia de esta nueva etapa judicial. "Después de tanta espera, finalmente la misma terminó, comenzamos otra etapa de este proceso, ya en vías al juicio por jurado", señaló en relación con la audiencia preliminar.

María Luz Herrera.

María Luz Herrera.

La letrada aseguró que afrontan esta instancia con responsabilidad y expectativas de obtener una resolución judicial. "Lo asumimos con muchísima responsabilidad en principio, y bueno, con la expectativa de que se haga justicia por María Luz", manifestó. Finalmente, Aquino sostuvo que la acusación cuenta con pruebas para respaldar su postura durante el debate: "Tenemos elementos suficientes contra los imputados, y eso lo vamos a demostrar en el juicio".

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