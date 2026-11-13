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13 de noviembre de 2026 - 13:22
Jujuy.

Estudiantes del Nacional N° 2 realizaron una sentada en el Colegio por la posible vuelta de una ex Directora

Estudiantes del Nacional N°2 rechazan el posible regreso de una ex directora de la institución. Realizaron una sentada y no ingresaron a las aulas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nacional 2

Estudiantes y padres del Nacional N°2 realizaron una sentada de protesta en rechazo a la posible vuelta de una ex directora de la institución y defendieron la continuidad de la actual Directora del Colegio.

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En el marco de esta situación, que generó que algunos cursos no tuvieran clases, la Directora del Nacional 2, María Emilia Cachagua, dijo que “se acercó un equipo de la Dirección de Acompañamiento Integral (DAI) para conocer cuáles eran los motivos de la situación planteada por los alumnos donde perdían ser escuchados”.

Hay una situación, muy probable, que vuelvan los directivos anteriores lo cual movilizó a los alumnos quienes están muy preocupados y estaban esperando algún tipo de respuestas”, sostuvo Cachagua.

Reunión con los alumnos

La Directora sostuvo también que el equipo del DAI pudo hablar con los alumnos y los padres y agregó que “el supervisor también ha tomado conocimiento de toda la situación para poder hacer las intervenciones correspondientes”.

En relación a los reclamos, Cachagua dijo que “los alumnos expresan cierto malestar y la falta de participación en cuestiones pedagógicas, proyectos, viajes y actividades que los tienen como protagonistas”.

Desde la Dirección del Establecimiento le pidieron a estudiantes que no estén afuera del Colegio “y vamos a hablar para que puedan volver a ingresar a las aulas, siempre con el compromiso de que desde el Ministerio los puedan atender y que sean escuchados”.

Mar&iacute;a Emilia Cachagua - Directora Nacional 2

María Emilia Cachagua - Directora Nacional 2

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