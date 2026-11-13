Técnico en Hemoterapia: "Somos el nexo entre la comunidad sana y la comunidad enferma"

En la previa del Día Nacional del Técnico en Hemoterapia, que se celebra cada 14 de noviembre, la licenciada Irene Yaya (MP U29133), del Servicio de Hemoterapia del hospital Pablo Soria, destacó la importancia de una profesión que cumple un papel fundamental en la atención de los pacientes, aunque muchas veces pasa inadvertida.

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“Es una profesión muy poco reconocida, así que eso es lo que estamos buscando justamente cambiar, para que la comunidad entera conozca cuál es la importancia que tiene el técnico dentro del sistema de salud” , expresó durante una entrevista con Canal 4.

Yaya definió el rol de estos profesionales con una frase que resume su trabajo:

“Somos el nexo entre la comunidad sana y la comunidad enferma”. “Somos el nexo entre la comunidad sana y la comunidad enferma”.

Qué tareas realizan los técnicos en Hemoterapia del hospital Pablo Soria

La profesional explicó que la hemoterapia comprende mucho más que la extracción de sangre a los donantes.

“Es muy importante que conozcan que la hemoterapia no solamente se trata de la atención de donantes, sino de una serie de procesos que van como cadena y, obviamente, nosotros somos el último eslabón”, señaló.

Sobre el trabajo específico del hospital Pablo Soria, detalló: “Nosotros dentro del hospital Pablo Soria hacemos solamente lo que es el área transfusional y, por supuesto, trabajamos realizando muchas terapias alternativas que son muy importantes para el mejoramiento de la salud del paciente”.

Entre las prestaciones mencionó tratamientos vinculados con distintas especialidades médicas: “Trabajamos con plasmas y con plaquetas, tanto para dermatología, traumatología y terapias de aféresis, que son exclusivas, una terapia muy cara y exclusiva para pacientes hematológicos y neurológicos”, explicó.

También destacó el trabajo conjunto con el área de Oftalmología y sostuvo que estos procedimientos permiten ampliar la atención de los pacientes: “Tenemos una amplia oferta, por así decirlo, al paciente, que termina completando lo que es la atención integral dentro del hospital Pablo Soria”, indicó.

Buscan mayor reconocimiento para los técnicos en Hemoterapia de Jujuy

Yaya remarcó que los profesionales de esta especialidad trabajan en distintos puntos de la provincia y forman parte de una red que incluye al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Alto Comedero.

“Contamos con un equipo amplio que se distribuye a lo largo y ancho de toda la provincia, que son justamente los técnicos que trabajan en los servicios transfusionales y el Centro Regional de Hemoterapia”, explicó.

Sobre este último establecimiento, recordó que se encarga del “proceso de donación de sangre, procesamiento y distribución”.

Finalmente, expresó cuál es el objetivo de los profesionales en esta fecha especial.

“La idea justamente es jerarquizar y reconocer al técnico en Hemoterapia desde el inicio al final de la provincia, porque creo que cada uno desde su humilde lugar trabaja arduamente para dar lo mejor al paciente”, concluyó