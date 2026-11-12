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12 de noviembre de 2026 - 10:08
Jujuy.

De la donación a la transfusión: el Hospital Pablo Soria muestra cómo trabaja Hemoterapia

La actividad “Los rostros de la vida segura” busca acercar a la comunidad al trabajo de Hemoterapia y concientizar sobre la donación de sangre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Donación de Sangre

Donación de Sangre

El Hospital Pablo Soria de Jujuy lleva adelante una serie de actividades bajo el nombre “Los rostros de la vida segura”, una propuesta destinada a visibilizar el trabajo que realiza el Servicio de Hemoterapia y promover la importancia de la donación voluntaria de sangre.

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La licenciada Belén Morales MPU 31146, integrante del servicio, explicó que durante la semana se busca acercar a la comunidad a las distintas tareas que desarrollan los profesionales, desde la atención a donantes hasta los procedimientos terapéuticos con pacientes.

“La actividad es para llamar a la comunidad, para que vengan a conocer un poco las tareas que realiza el técnico en hemoterapia”, señaló Morales, quien también invitó a quienes estén interesados a acercarse y donar sangre.

Cómo funciona el Servicio de Hemoterapia del Hospital Pablo Soria

El área cumple diferentes funciones relacionadas con la donación, preparación y transfusión de componentes sanguíneos. Además, trabaja de manera coordinada con especialidades como dermatología, reumatología y neurología para brindar tratamientos a los pacientes que los necesitan.

Morales explicó que, una vez realizada la donación, la sangre es enviada a una institución encargada de su procesamiento, donde se separa en distintos hemocomponentes.

Posteriormente, estos componentes quedan disponibles en el servicio del hospital. Cuando un médico solicita alguno, el personal lo prepara para realizar la transfusión y luego controla la evolución del paciente. La profesional destacó que el objetivo de la jornada también es dar a conocer esta especialidad y su intervención en la atención hospitalaria.

La importancia de la donación voluntaria de sangre

Uno de los principales mensajes de la iniciativa está relacionado con la necesidad de contar con donantes voluntarios.

Morales recordó que la sangre es un tejido que no puede adquirirse comercialmente y que su disponibilidad depende de la solidaridad de las personas.

Es muy importante que la sociedad entienda que hoy podemos hacer ese granito de esfuerzo, pero sabemos que en algún momento algún familiar o alguien cercano lo puede llegar a necesitar, sostuvo. Es muy importante que la sociedad entienda que hoy podemos hacer ese granito de esfuerzo, pero sabemos que en algún momento algún familiar o alguien cercano lo puede llegar a necesitar, sostuvo.

Por este motivo, durante las actividades también se invita a los vecinos a informarse sobre el proceso de donación y, si lo desean, participar como donantes.

Cuándo será el acto central de “Los rostros de la vida segura”

El acto central se realizará este viernes 13 de noviembre, a las 9 de la mañana, en la explanada del Hospital Pablo Soria. La jornada estará dedicada a reconocer el trabajo de los técnicos en Hemoterapia y contará con una invitación abierta a la comunidad.

Mientras tanto, las actividades de difusión continúan para que los vecinos puedan conocer las tareas del servicio y la importancia que tiene la donación de sangre en la atención de los pacientes.

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