Jóvenes de Jujuy podrán capacitarse en liderazgo y habilidades para la vida cotidiana

La Fundación Alas de Águila puso en marcha una Escuela de Liderazgo destinada a jóvenes de entre 15 y 25 años en Jujuy. La iniciativa contempla cinco clases en las que se trabajarán habilidades blandas, comunicación y herramientas para el desarrollo personal.
Nayara, integrante de la organización, explicó que la propuesta está dirigida tanto a estudiantes secundarios como universitarios y jóvenes que se encuentran definiendo su futuro educativo o laboral.
"Son herramientas que trabajan las habilidades blandas, que ellos aprendan a liderar sus propias vidas y también que sean buena influencia para el entorno", señaló durante una entrevista.
Qué son las habilidades blandas y por qué son importantes
Las habilidades blandas están relacionadas con la capacidad de comunicarse, trabajar con otras personas, resolver problemas y desenvolverse en diferentes situaciones cotidianas.
Durante la entrevista, Nayara sostuvo que estas capacidades no se limitan al ámbito laboral, sino que también se desarrollan en la familia y en la escuela.
"Podemos hacer lo mismo, pero somos diferentes", explicó al referirse a la importancia de los valores y las características personales.
La capacitación abordará temas como identidad y propósito, bases del liderazgo, creatividad y comunicación. También se trabajará sobre las dificultades que pueden presentarse al momento de asumir responsabilidades o tomar decisiones.
Los jóvenes deberán realizar un proyecto social
La formación tendrá una duración de cinco clases y finalizará con un proyecto denominado "Acción de Amor", mediante el cual los participantes deberán desarrollar una actividad destinada a la comunidad.
Según explicaron desde la fundación, la intención es que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse en situaciones concretas y no queden únicamente en contenidos teóricos.
Durante la entrevista también se habló sobre la influencia de las redes sociales en los adolescentes y la importancia de contar con referentes positivos.
En ese sentido, Nayara consideró que el liderazgo no debe asociarse exclusivamente con cargos políticos, religiosos o laborales, sino también con las decisiones personales y la relación con los demás.
Cómo participar de la capacitación
La propuesta está destinada a jóvenes de entre 15 y 25 años. Los interesados pueden consultar por las inscripciones a través del WhatsApp 3884 87-2274 o de la cuenta de Instagram de la Fundación Alas de Águila.
La organización también desarrolla actividades comunitarias, entre ellas la realización de murales con mensajes positivos y talleres orientados a jóvenes.
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