El Papa León XIV se reunirá con jóvenes en Perú

El Papa León XIV continúa su gira por Perú y se prepara para un encuentro multitudinario con jóvenes

Después de una despedida cargada de emoción en Argentina, el Papa León XIV llegó a Perú para comenzar la última etapa de su viaje apostólico por Sudamérica. El Santo Padre permanecerá en territorio peruano hasta el lunes 16 de noviembre , con una agenda que incluye misas, encuentros con comunidades religiosas, actividades con universitarios y visitas a distintas regiones del país.

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El pontífice arribó el miércoles 11 de noviembre a la Base Aérea del Callao, procedente de Buenos Aires. Durante su primera jornada participó de la bienvenida oficial, mantuvo un encuentro con las autoridades nacionales y pronunció un discurso en el Gran Teatro Nacional de Lima.

Su llegada tuvo un significado especial porque Perú ocupa un lugar importante en su historia personal y religiosa. Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su misión pastoral en ese país, especialmente en Chiclayo, donde fue obispo y construyó un vínculo cercano con sus comunidades.

Una de las actividades centrales de la visita se realizará este jueves 12 de noviembre, cuando el Papa encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en Lima. El encuentro está programado para las 18 horas de Perú, es decir, las 20 horas de Argentina, en el Estadio Nacional de Lima.

Será una jornada dedicada especialmente a las nuevas generaciones, con momentos de oración, música, testimonios y reflexión. La convocatoria busca reunir a jóvenes de distintas comunidades para compartir sus experiencias, inquietudes y esperanzas frente al Santo Padre. La vigilia se presenta bajo el lema “La Palabra se hizo joven y habitó entre nosotros”, con una invitación a construir una sociedad más humana, fraterna y reconciliada.

Se espera que León XIV dirija un mensaje especial a los participantes, como ocurrió durante su paso por Argentina, donde dedicó parte de sus discursos a la importancia de escuchar a los jóvenes y acompañarlos en sus proyectos de vida.

La actividad será uno de los momentos más esperados de su estadía en Lima y permitirá un nuevo encuentro cercano del pontífice con las nuevas generaciones latinoamericanas.

Qué otras actividades realizará el Papa este jueves en Lima

Antes de la vigilia, León XIV desarrollará una agenda de actividades religiosas e institucionales en la capital peruana.

Actividades del jueves 12 de noviembre en Perú

9:30: encuentro con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20: celebración religiosa en la Catedral de Lima, junto con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de la Iglesia.

11:30: encuentro dedicado a los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano, frente a la Catedral.

18:00: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

20:00: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

La jornada combinará espacios de reflexión sobre la realidad social del país con actividades religiosas y un encuentro especialmente dedicado a la juventud.

Cómo seguirá la gira del Papa León XIV por Perú

Después de las actividades en Lima, León XIV continuará su recorrido por diferentes ciudades peruanas, con celebraciones y encuentros vinculados con la fe, la educación y las comunidades locales.

Viernes 13 de noviembre en Chiclayo y Pimentel

9:10: llegada del Papa a Chiclayo.

10:30: misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

12:40: visita privada a la capilla San Óscar Romero.

16:30: encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45: encuentro con estudiantes y autoridades universitarias en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Esta será una de las jornadas más significativas del viaje, ya que Chiclayo es una ciudad profundamente vinculada con la vida pastoral de León XIV.

Sábado 14 de noviembre en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba

8:00: coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

11:00: misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

17:30: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre en Cusco y Pucallpa

10:30: encuentro con fieles y representantes de la religiosidad popular en Saqsaywaman, Cusco.

11:45: oración del Ángelus frente a la Catedral de Cusco.

15:00: encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en Pucallpa.

16:45: misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Durante esta jornada, el Papa visitará la región andina y la Amazonía peruana, con actividades dedicadas a las comunidades locales y a los pueblos amazónicos.

Lunes 16 de noviembre y la despedida de Perú

8:30: visita a una casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Lima.

10:30: última misa en la Base Aérea Las Palmas.

13:15: ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao.

13:45: partida del avión papal con destino a Roma.

Con su salida de Perú concluirá la gira apostólica que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó por Argentina.

Después de compartir encuentros con familias, jóvenes, trabajadores, comunidades religiosas y personas en situaciones de vulnerabilidad, León XIV cerrará su recorrido sudamericano el lunes 16 de noviembre. Su llegada a Roma está prevista para el martes 17.

En Perú, el Santo Padre tendrá la oportunidad de reencontrarse con comunidades que formaron parte de su historia, en una visita que combina la emoción del regreso con su actual misión como líder de la Iglesia católica.