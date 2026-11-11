El Papa León XIV llegó a Perú y comenzó una visita de seis días a su segunda patria

El Papa León XIV llegó a Perú y culmina su visita sudamericana en el país que fue obispo.

El Papa León XIV llegó este miércoles a Perú , después de finalizar su visita a la Argentina donde asistieron más de 6 millones de personas . El Sumo Pontífice aterrizó en la Base Aérea del Callao , en Lima, para comenzar una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y que incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades y celebraciones multitudinarias.

Devoción. Más de 6 millones de personas se movilizaron para ver al Papa León XIV en Argentina

El avión de Aerolíneas Argentinas, partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y aterrizó durante la tarde en territorio peruano. En la base aérea se preparó una recepción con la presencia de autoridades, representantes de la Iglesia, cadetes de la Fuerza Aérea y un coro infantil.

La llegada de León XIV tiene un significado especial para Perú, ya que el pontífice, nacido en Estados Unidos bajo el nombre de Robert Francis Prevost, desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa en territorio peruano. Durante más de dos décadas desempeñó tareas pastorales y llegó a ser obispo de Chiclayo, una ciudad del norte del país.

El Papa también cuenta con nacionalidad peruana, por lo que su regreso representa un reencuentro con las comunidades donde trabajó antes de asumir como máxima autoridad de la Iglesia católica. En distintas ciudades se organizaron actividades y preparativos para recibirlo.

La agenda del Papa León XIV en Lima

Luego de su llegada, está previsto que León XIV se traslade hacia el centro de Lima. Parte del recorrido se realizará en un vehículo cerrado y posteriormente utilizará el papamóvil para acercarse a los fieles que lo esperan en distintos sectores de la capital peruana.

Durante la primera jornada, el Papa tiene programada una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno y un encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Posteriormente, participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Para el jueves 12 de noviembre, la agenda contempla un encuentro con los obispos peruanos, actividades religiosas en la Catedral de Lima y una intervención sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano. Por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Entre aplausos y ovaciones, el Papa León XIV se despidió en Luján con palabras de gratitud y una promesa de cercanía con el pueblo argentino.

Las ciudades que visitará hasta el 16 de noviembre

El viernes 13, León XIV viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y mantendrá encuentros con integrantes de la comunidad religiosa y universitaria. El sábado 14 continuará con actividades en Chiclayo y se trasladará a Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca.

El domingo 15 está previsto que visite Cusco, donde participará de encuentros con fieles y representantes de las tradiciones religiosas locales. Ese mismo día viajará a Pucallpa, en la Amazonía peruana, para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa.

La visita apostólica concluirá el lunes 16 de noviembre con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Posteriormente, el Papa participará de la ceremonia oficial de despedida en el Callao y emprenderá su regreso a Roma. El lema elegido para esta visita es "Abramos el corazón".