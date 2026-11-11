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11 de noviembre de 2026 - 16:49
Devoción.

Más de 6 millones de personas se movilizaron para ver al Papa León XIV en Argentina

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó la convocatoria durante los cuatro días de visita y aseguró que las celebraciones se desarrollaron sin incidentes de gravedad.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El Papa en Argentina.

El Papa en Argentina.

El Gobierno nacional informó este miércoles que más de seis millones de personas participaron de las distintas actividades encabezadas por el Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La cifra fue difundida por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa realizada después de la partida del Sumo Pontífice rumbo a Perú.

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El funcionario destacó la participación de fieles de distintas provincias en las celebraciones religiosas y los encuentros públicos que se desarrollaron en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Gobierno destacó la convocatoria durante la visita del Papa

“En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, señalaron desde el Ejecutivo.

Ravier atribuyó el desarrollo de las actividades sin incidentes de gravedad al comportamiento de los asistentes y al despliegue de las fuerzas de seguridad que participaron de los operativos.

Papa Le&oacute;n XIV.

Papa León XIV.

La visita incluyó encuentros institucionales, celebraciones religiosas y una vigilia con jóvenes. Entre las actividades más convocantes estuvieron la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, la celebración en el predio de FAdeA, en Córdoba, y la misa de despedida en Luján.

La cantidad de asistentes corresponde a una estimación difundida por el Gobierno nacional. No se precisó el procedimiento utilizado para calcular la convocatoria total.

Qué dijo el Gobierno sobre los mensajes de León XIV

Durante la conferencia, el vocero también se refirió a los discursos que pronunció el Pontífice durante su paso por el país.

Ravier afirmó que el Gobierno recibió sus palabras “con respeto y gratitud por su visita” y sostuvo que sus mensajes no deberían utilizarse para profundizar las diferencias políticas. “El mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad”, manifestó, al recordar los llamados del Papa a evitar las divisiones y construir acuerdos.

El funcionario enumeró distintos temas que, según la interpretación del Ejecutivo, representan coincidencias con el Pontífice, entre ellos la importancia de la familia, el trabajo, la iniciativa privada y el rechazo a la corrupción.

La economía y el trabajo, entre los temas destacados

Ravier también abordó las reflexiones de León XIV sobre el funcionamiento de la economía y su relación con las necesidades de las personas.

Millones de personas se movilizaron para ver al Papa Le&oacute;n XIV.

Millones de personas se movilizaron para ver al Papa León XIV.

“Este concepto de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas”, sostuvo.

El vocero defendió las políticas económicas oficiales y rechazó que exista una contradicción necesaria entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado.

Las declaraciones reflejan la interpretación que realizó el Gobierno sobre los mensajes papales durante la visita. Con la misa celebrada este miércoles en Luján, León XIV concluyó su recorrido por Argentina y continuó su gira sudamericana hacia Perú, después de cuatro días de encuentros religiosos e institucionales.

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