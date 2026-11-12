El Papa León XIV pidió a Perú reforzar la prevención ante los riesgos del fenómeno de El Niño

El Papa León XIV llamó a las autoridades peruanas a actuar a tiempo frente a las emergencias climáticas

En el comienzo de su visita a Perú, el Papa León XIV dedicó parte de su primer discurso a una preocupación que atraviesa a miles de familias del país: los fenómenos naturales, El Niño y sus consecuencias sobre las comunidades. En un contexto marcado por la alerta ante el fenómeno de El Niño, el Santo Padre pidió a las autoridades fortalecer la prevención y actuar a tiempo para proteger la vida de las personas.

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El mensaje fue pronunciado el miércoles 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de Lima , durante un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí, León XIV recordó la importancia de conocer las características de cada región para anticipar posibles emergencias.

Durante su intervención, León XIV se refirió a la diversidad geográfica de Perú, un país que reúne extensas zonas costeras, montañas andinas y comunidades amazónicas. El pontífice destacó que la agricultura, la pesca y otras actividades económicas dependen directamente de la naturaleza, por lo que es necesario proteger los recursos y a las personas que viven de ellos.

“Conocer cada territorio permite anticipar los riesgos de los fenómenos naturales y proteger mejor a la población” “Conocer cada territorio permite anticipar los riesgos de los fenómenos naturales y proteger mejor a la población”

También destacó la solidaridad que caracteriza a los peruanos cuando deben enfrentar situaciones difíciles, pero advirtió que esa respuesta de la sociedad necesita estar acompañada por instituciones capaces de prevenir las emergencias y actuar cuando una vida está en peligro. En ese sentido, señaló que los avances científicos y tecnológicos permiten anticipar riesgos, mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades a las comunidades alejadas.

Su mensaje estuvo dirigido especialmente a quienes tienen responsabilidades públicas, con una invitación a trabajar en la prevención y a fortalecer los mecanismos de respuesta.

Perú enfrenta una alerta por el fenómeno de El Niño

Las palabras del Papa se produjeron en un momento particular para Perú, que atraviesa condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Según el comunicado del 30 de octubre de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el país mantiene el estado de alerta por El Niño Costero.

El organismo informó que el calentamiento del océano Pacífico podría mantener una magnitud extraordinaria frente a la costa peruana hasta febrero de 2027, con una disminución gradual posterior. Entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se esperan lluvias superiores a los valores habituales en diferentes regiones, especialmente en la costa norte y sectores de la sierra. Estas condiciones pueden incrementar el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, conocidos en Perú como huaicos.

Ante este escenario, las autoridades peruanas implementaron medidas de emergencia y herramientas de monitoreo meteorológico para anticipar los riesgos durante los próximos meses.

La preocupación por El Niño también estuvo presente durante la bienvenida al Papa. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, hizo referencia al temor de las familias frente a las posibles consecuencias del fenómeno climático y destacó la importancia de mantener la esperanza.