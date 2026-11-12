La increíble historia del fotógrafo que siguió al Papa León XIV durante tres días en Uruguay, pero no pudo saludarlo

El productor y fotógrafo uruguayo Phillip Charles estuvo a cargo de registrar la visita del Papa León XIV a Uruguay. Durante tres días siguió su agenda, viajó junto a periodistas del Vaticano y coordinó un equipo de 16 profesionales. Sin embargo, a pesar de haber estado tan cerca del pontífice, no consiguió saludarlo personalmente.

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En una entrevista exclusiva con Canal 4 , Charles reveló cómo fue trabajar en la cobertura oficial de la Iglesia uruguaya, los desafíos de acompañar al Papa durante sus recorridos y la emoción que vivió al participar de un acontecimiento que marcó su carrera profesional.

La cobertura requirió entre tres y cuatro meses de planificación. Charles coordinó un grupo de fotógrafos, videógrafos y editores que debían registrar las distintas actividades y producir contenido en tiempo real.

“Fue una preproducción bastante compleja”, reconoció el fotógrafo, quien explicó que uno de los mayores desafíos fue organizar los equipos para cubrir una agenda muy ajustada.

En el Estadio Centenario, donde se realizó una vigilia de oración, instalaron un centro de operaciones desde el cual trabajaron junto a las distintas áreas de organización. Esto permitió coordinar los registros fotográficos y audiovisuales de cada actividad.

Viajó con la prensa del Vaticano y durmió apenas cuatro horas

Los recorridos del Papa por Montevideo, Paysandú, Florida y otros puntos de Uruguay obligaron al equipo a realizar traslados constantes, incluso en avión junto a los periodistas de Vatican News.

Charles contó que durante algunas jornadas apenas pudieron dormir tres o cuatro horas y que debieron salir hacia Paysandú alrededor de las cinco o seis de la mañana para continuar con la cobertura.

También destacó el ritmo de trabajo de los periodistas del Vaticano, quienes editaban y publicaban contenidos mientras se desarrollaban las actividades. “La verdad que los tienen al trote”, comentó al recordar que, durante una de las visitas, permanecieron apenas entre 30 y 40 minutos antes de continuar hacia otro destino.

Foto: Phillip Charles

Estuvo tres días cerca del Papa, pero no pudo saludarlo

Uno de los aspectos que más sorprendió al fotógrafo fue el operativo de seguridad desplegado alrededor de León XIV. Aunque formaba parte de la cobertura oficial, las restricciones le impidieron acercarse personalmente.

Nosotros, como periodistas, éramos la cobertura oficial, pero éramos prensa al fin y al cabo. No nos dejaban acercarnos y no había forma, explicó Charles. Nosotros, como periodistas, éramos la cobertura oficial, pero éramos prensa al fin y al cabo. No nos dejaban acercarnos y no había forma, explicó Charles.

Durante el viernes, sábado y domingo siguió las actividades del pontífice sin conseguir estrecharle la mano. “Increíblemente no tuve la chance. Confío que en algún momento va a suceder”, admitió.

En cambio, tres o cuatro integrantes de su equipo sí pudieron saludarlo, algo que el productor celebró pese a no haber tenido la misma oportunidad.

La emoción de fotografiar al Papa en su propio país

La experiencia también tuvo un significado personal para Charles, quien contó que es católico y forma parte de una pequeña comunidad religiosa en Uruguay. Aunque anteriormente había tenido la posibilidad de ver a un Papa durante el Jubileo de Roma, esta cobertura fue diferente porque pudo compartirla con familiares, amigos y personas de su comunidad.

Que venga a tu país, que estés vos con tu gente y que esté León ahí al lado, y asimismo cubriendo los tres días todos los pasos que daba, no tiene precio, sostuvo. Que venga a tu país, que estés vos con tu gente y que esté León ahí al lado, y asimismo cubriendo los tres días todos los pasos que daba, no tiene precio, sostuvo.

Foto: Phillip Charles

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en el Estadio Centenario, donde algunos de sus amigos participaron como voluntarios y otros integraron el coro. Verlos colaborar con la celebración mientras él realizaba su trabajo fue una experiencia que lo conmovió.

Charles reconoció que todavía está asimilando todo lo vivido durante la visita de León XIV. “Fue lo más grande que me puede haber tocado. Yo todavía sigo procesando un poco todo lo que se vivió”, aseguró.

Después de meses de preparación, jornadas de trabajo y tres días acompañando al Papa por Uruguay, el fotógrafo calificó la cobertura como una de las experiencias más importantes de su trayectoria profesional.