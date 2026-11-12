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12 de noviembre de 2026 - 12:04
Jujuy.

Último día para confirmar las vacantes de ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Las familias tienen hasta hoy para confirmar la vacante en la escuela asignada para el ingreso a primer año. La segunda preinscripción será del 17 al 19.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Último día para confirmar las vacantes de ingreso a primer año 2027 en Jujuy

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El Ministerio de Educación de Jujuy recordó que este trámite es obligatorio y presencial. Aquellos estudiantes que no confirmen su inscripción dentro del período establecido perderán la vacante obtenida, que podrá ser asignada a otros aspirantes en las siguientes etapas.

Qué documentación hay que presentar para confirmar la vacante

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado, utilizada durante la preinscripción.

  • Partida o certificado de nacimiento del estudiante, original y copia.

  • Fotocopia del DNI del estudiante.

  • Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.

  • Ficha médica del Programa de Salud Escolar, que no es excluyente.

  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Individual, si corresponde, con original y copia.

  • Constancia de abanderado o abanderada, si corresponde.

  • Partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación, cuando corresponda acreditar ese vínculo.

La documentación debe entregarse en el establecimiento asignado. La confirmación no se realiza mediante el sistema de preinscripción online.

Cómo sigue el ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Para los estudiantes que no consiguieron una vacante durante la primera instancia, el Ministerio de Educación estableció una segunda etapa de preinscripción. El nuevo período comenzará el martes 17 de noviembre y finalizará el jueves 19. En esta oportunidad, las familias podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos, indicando uno como primera preferencia y otro como alternativa.

Cronograma

  • 12 de noviembre: último día para confirmar presencialmente las vacantes de la primera instancia.

  • 17 al 19 de noviembre: segunda preinscripción online.

  • 21 de noviembre: publicación de los establecimientos con sobredemanda.

  • 24 de noviembre: determinación de los momentos de asignación mediante INPROJUY.

  • 26 de noviembre: publicación de los resultados de la segunda asignación.

  • 27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación presencial de las nuevas vacantes.

La inscripción online se realizará a través de la plataforma oficial del Gobierno provincial: www.ingreso2027.jujuy.edu.ar.

Qué pasa si un estudiante tampoco consigue vacante en noviembre

El proceso de ingreso a primer año contempla una tercera instancia durante diciembre para los estudiantes que no logren acceder a un banco en las etapas anteriores. Según el cronograma publicado, esta nueva preinscripción está prevista para el 3 y 6 de diciembre. Las familias podrán volver a elegir hasta dos establecimientos. La publicación de las asignaciones está prevista para el 12 de diciembre y la inscripción definitiva se realizará del 14 al 16 del mismo mes.

Para quienes no consigan una vacante en ninguna de estas instancias, el Ministerio de Educación contempla un período de reubicación entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.

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