Ingreso a Primer año: Cómo se saca el apto físico único para la confirmación de la vacante

Hasta el jueves 12 se podrá confirmar la vacante en relación a los estudiantes que consiguieron un banco durante el primer proceso de preinscripción y asignación de vacantes para el ingreso a primer año , cuyos resultados se dieron a conocer el viernes 6 de noviembre.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

Para confirmar la inscripción, los padres, madres o tutores deben acercarse personalmente al establecimiento y presentar la documentación correspondiente.

En este sentido uno de los requisitos que está demorando este proceso, según manifestaron algunos directivos de diferentes establecimientos educativos, es la ficha médica del Programa de Salud Escolar la cual no es excluyente .

El Apto Físico Único es el control médico que se solicita para que niñas, niños y adolescentes puedan realizar actividad física escolar o deportiva no competitiva de manera segura. Su principal objetivo es evaluar el estado cardiovascular y acompañar a las familias en la prevención, priorizando el bienestar integral .

Este estudio se realiza tanto en centros de atención primaria de la salud – CAPS – públicos y en instituciones y consultorios privados, a través de una consulta médica habitual con el pediatra o médico generalista.

La evaluación incluye una entrevista sobre antecedentes personales y familiares y un examen físico completo, con especial atención al corazón. En la gran mayoría de los casos, esta valoración clínica es suficiente.

El apto físico es uno de los requisitos que más están demorando presentar para la confirmación de la vacante en el ingreso a primer año.

Para descargar el formulario haga click en el link

Estudios complementarios

El apto físico no requiere estudios complejos ni consultas con especialistas cuando el niño o adolescente está sano. La consulta con cardiólogo y el electrocardiograma se solicita solo en los siguientes casos:

Ingreso al nivel primario o secundario

Si existen antecedentes personales o familiares de riesgo

Si en la entrevista médica surgen datos que requieren evaluación

Si en el examen físico se detecta algún signo que deba estudiarse

Si hay antecedente de COVID con afectación cardíaca

O bien, por criterio del pediatra

Si la evaluación clínica es normal, no es necesario realizar estudios adicionales ni demorar la práctica deportiva o de educación física. La certificación con adecuación en los casos de patología menor que no contraindique la actividad física permite el inicio de la misma con los cuidados y adecuaciones específicas para cada caso.