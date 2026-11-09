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9 de noviembre de 2026 - 07:16
Educación.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: cuándo comienza la segunda preinscripción

El trámite se realizará del 17 al 19 de noviembre y estará destinado a los estudiantes que no consiguieron una vacante en la primera asignación. En esta etapa podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos.

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Por  Agustín Weibel
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: cuándo comienza la segunda preinscripción

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El proceso de preinscripción para primer año del nivel secundario en Jujuy continuará durante noviembre con una segunda instancia destinada a los estudiantes que no hayan obtenido una vacante en la primera etapa.

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De acuerdo con el cronograma oficial, el trámite estará habilitado desde el 17 hasta el 19 de noviembre de 2026. A diferencia de la primera instancia, en esta oportunidad cada aspirante podrá seleccionar hasta dos instituciones educativas: una como opción preferencial y otra alternativa.

Esta etapa busca brindar nuevas posibilidades a quienes no lograron acceder a un lugar en el establecimiento elegido inicialmente.

Cómo sigue el cronograma de ingreso a primer año 2027

Después de la segunda preinscripción, el procedimiento continuará con la publicación de los establecimientos que registren más solicitudes que vacantes disponibles. Posteriormente, se realizará la asignación correspondiente mediante el sistema establecido junto a INPROJUY.

Las fechas previstas son:

  • 17 al 19 de noviembre: segunda instancia de preinscripción.

  • 21 de noviembre: publicación de los listados de escuelas con sobredemanda.

  • 24 de noviembre: determinación de los momentos de asignación mediante INPROJUY.

  • 26 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.

  • 27 y 28 de noviembre: relevamiento de vacantes disponibles.

  • 27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación de las vacantes obtenidas.

Tercera instancia de preinscripción

Para los estudiantes que tampoco consigan una vacante en esta segunda etapa, el cronograma contempla una tercera instancia, prevista para los días 3 y 6 de diciembre.

En ese período podrán volver a elegir hasta dos establecimientos educativos. Luego se publicarán los listados de escuelas con sobredemanda y se realizará una nueva distribución de vacantes.

La publicación de las asignaciones está prevista para el 12 de diciembre, mientras que la inscripción definitiva de los estudiantes seleccionados se realizará los días 14, 15 y 16 de ese mes.

¿Qué pasa con quienes no obtengan una vacante?

El Ministerio de Educación también estableció un período de reubicación para los estudiantes que no hayan conseguido un lugar en ninguna de las instancias anteriores.

Este procedimiento se desarrollará entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad del ingreso al nivel secundario.

Las familias pueden consultar el cronograma completo, las orientaciones de las escuelas y las novedades del proceso en el sitio oficial del Ministerio de Educación de Jujuy: educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027.

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