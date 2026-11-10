Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: desde hoy y hasta el 12 de noviembre se realiza la confirmación de la vacante

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Este martes 10 de noviembre comenzó en Jujuy la inscripción presencial para los estudiantes que obtuvieron una vacante para ingresar a primer año del secundario en el ciclo lectivo 2027. Las familias tienen tres días para completar el trámite en la institución educativa asignada: martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: hoy se conocerán las las vacantes asignadas

La etapa corresponde a los estudiantes que consiguieron un banco durante el primer proceso de preinscripción y asignación de vacantes, cuyos resultados se dieron a conocer el viernes 6 de noviembre.

El Ministerio de Educación de Jujuy recordó que, para confirmar la inscripción, los padres, madres o tutores deben acercarse personalmente al establecimiento y presentar la documentación correspondiente.

Para completar el trámite de ingreso a primer año 2027, las familias deberán presentar los siguientes documentos:

Constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado, la misma que se utilizó durante la preinscripción.

Partida o certificado de nacimiento del estudiante, original y copia.

Ficha médica del Programa de Salud Escolar, que se realiza a través del Ministerio de Salud. Este documento no es excluyente.

Fotocopia del DNI del estudiante.

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.

Además, en los casos que correspondan, deberán presentar documentación adicional:

Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Individual, con original y copia para su presentación.

Constancia de abanderado o abanderada.

Partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación, cuando se haya declarado esa condición durante la preinscripción.

Es importante revisar los documentos antes de asistir al establecimiento y llevar tanto los originales como las copias cuando sean solicitados.

La ficha médica del Programa de Salud Escolar figura expresamente como un requisito no excluyente. Por lo tanto, su falta no debería impedir completar la inscripción.

Hasta cuándo se puede confirmar el banco y qué pasa si no obtuvo una vacante

La confirmación presencial de vacantes se desarrollará hasta el jueves 12 de noviembre, según el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Educación. El trámite debe realizarse en la escuela secundaria donde el estudiante obtuvo el banco, no en cualquier establecimiento.

La inscripción presencial permite completar el proceso iniciado durante la preinscripción digital y dejar asentada la incorporación del estudiante para el ciclo lectivo 2027.

Para las familias cuyos hijos no consiguieron una vacante durante la primera asignación, el calendario educativo contempla una segunda instancia de preinscripción entre el 17 y el 19 de noviembre.

Durante esa etapa, los estudiantes podrán seleccionar hasta dos instituciones educativas, de acuerdo con las vacantes que se encuentren disponibles. Los resultados de la segunda asignación se conocerán el 26 de noviembre.

De esta manera, quienes ya obtuvieron un lugar deberán completar ahora la inscripción presencial, mientras que las familias que todavía buscan banco tendrán una nueva oportunidad durante la segunda quincena de noviembre.

Para consultar el cronograma y la información del ingreso a primer año 2027, se encuentra disponible la página oficial del Ministerio de Educación:

https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/