Técnicas en hemoterapia explicaron cómo se garantiza la seguridad de las transfusiones

La hemoterapia cumple un papel central dentro del sistema de salud , desde la captación de donantes hasta la atención del paciente que necesita una transfusión. Así lo explicaron Mirta Areco (MP 2690) e Irene Yaya (MP U29133) , ambas técnicas en hemoterapia, al detallar cómo se articula el trabajo entre el Centro Regional de Hemoterapia y los servicios transfusionales de los hospitales.

Areco remarcó que el procesamiento de la sangre permite llegar de manera más eficiente y segura a cada paciente. “Nosotros, con el procesamiento de la sangre, llegamos mucho más al paciente . Somos el eslabón: venimos del donante y vamos hacia el paciente”, explicó. En ese sentido, subrayó que cada hemocomponente debe administrarse de acuerdo con la patología y las necesidades de cada persona, con el objetivo de que “sea lo más seguro posible y que no le cause ningún daño”.

Yaya coincidió en que se trata de una tarea transversal dentro del sistema sanitario. “Hemoterapia es el centro de cualquier sistema de salud . Trabajamos desde el donante hasta el paciente y nos hacemos cargo de todos los procesos de la hemoterapia en sí”, sostuvo. Por eso, afirmó que el rol del técnico en hemoterapia “es fundamental dentro del sistema de salud”.

Sobre la disponibilidad de sangre, Areco explicó que el grupo 0 positivo es el que más se consigue, aunque también es el de mayor uso. “El 0 positivo es el que más se consigue, pero también es el que más se usa” , indicó. Además, detalló que entre los RH negativos, el 0 negativo es especialmente requerido porque puede ser utilizado en pacientes de cualquier grupo sanguíneo.

“Al no tener ni el O ni el RH, es el donante universal para todos los pacientes, para todos los grupos sanguíneos”, señaló. Esa condición hace que se trate de un tipo de sangre especialmente valioso en situaciones de urgencia y en contextos hospitalarios donde se necesita actuar con rapidez.

La respuesta del donante jujeño

Ambas profesionales destacaron la predisposición de la comunidad jujeña para donar sangre, aunque reconocieron que existen momentos del año en los que la cantidad de donantes baja. “El jujeño es muy fiestero, entonces por ahí tenemos altibajos en la cantidad de donantes, porque justamente tenemos feriados largos y tenemos el famoso carnaval”, dijo Areco. También mencionó que durante vacaciones o cuando muchas personas viajan al interior o fuera de la provincia, suele registrarse una merma.

De todos modos, tanto Areco como Yaya coincidieron en que la respuesta suele ser positiva. “Hasta el día de hoy sorprende la predisposición que tiene el jujeño en donar sangre”, destacó Yaya, quien lleva 21 años trabajando en hemoterapia en la provincia. Incluso remarcó que, pese a las variaciones estacionales, “nunca el jujeño deja de ir a donar sangre”.

El trabajo coordinado en toda la provincia

Yaya explicó que desde hace años los servicios intrahospitalarios trabajan de manera articulada con el Centro Regional de Hemoterapia. Mientras el centro se ocupa de la atención de donantes, el procesamiento y la distribución, en los hospitales el trabajo se concentra en el paciente que recibirá los hemocomponentes. “No hay un proceso más importante que otro”, afirmó, y agregó que la calidad de todo el circuito depende de cada una de sus etapas.

En esa línea, destacó la importancia del tamizaje serológico, del procesamiento correcto de cada unidad y de la compatibilidad sanguínea final. “Nosotros ahí trabajamos con la sangre del paciente, la sangre del donante, hacemos esa mezcla que llamamos compatibilidad sanguínea justamente para asegurarnos que lo que yo voy a aportar a ese paciente no le cause ningún perjuicio”, explicó.

Postas, interior y campañas para facilitar la donación

Areco remarcó que una de las estrategias para sostener la cantidad de donantes es la instalación de postas en distintos puntos de la provincia. “El Centro Regional trata de tener postas donde las personas puedan acercarse y les sea fácil llegar a donar”, dijo, al señalar que la sede de Alto Comedero puede quedar alejada para algunos sectores. En ese sentido, valoró especialmente las jornadas en la peatonal y en otros puntos de la ciudad, donde muchas personas aprovechan su paso para colaborar.

Además, Yaya destacó que también se coordina con localidades del interior cuando un paciente necesita una gran cantidad de hemocomponentes. Explicó que, ante una urgencia, se puede organizar una colecta en ciudades como San Pedro o Ledesma para facilitar el aporte de familiares y allegados, sin obligarlos a afrontar traslados o mayores gastos.

Actividades por la semana de la hemoterapia

Las profesionales también anticiparon actividades para visibilizar el trabajo integral de la hemoterapia. Según detalló Yaya, este jueves se realizará la actividad central en el Hospital Pablo Soria, con participación del servicio transfusional y de otros servicios de la provincia. “La idea es que la gente siga interiorizándose de lo que es la hemoterapia globalmente”, indicó.

Además, señaló que buscan poner el foco no solo en el donante, sino también en el paciente, que es quien recibe el beneficio final de todo el proceso. Durante la semana también se abordarán procedimientos y terapias alternativas como el suero oftálmico, el plasma rico en plaquetas y las terapias de aféresis, junto con instituciones de salud y establecimientos educativos que dictan la tecnicatura superior en hemoterapia. El cierre será el viernes con el acto central en el Hospital Pablo Soria.

Día del Técnico

En Argentina, el Día del Técnico en Hemoterapia se celebra cada 14 de noviembre. Se homenajea al médico e investigador argentino Luis Agote. El 14 de noviembre de 1914 (tras haber realizado la prueba inicial días antes), Agote hizo público su revolucionario método de transfusión de sangre con citrato de sodio, una técnica que impidió la coagulación de la sangre fuera del cuerpo y permitió almacenar y realizar transfusiones seguras, salvando millones de vidas en todo el mundo