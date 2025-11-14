Día del Técnico en Hemoterapia: su rol clave y las actividades que habrá en Jujuy

Cada 14 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Técnico en Hemoterapia , en conmemoración al médico Luis Agote , quien en 1914 realizó la primera transfusión de sangre con citrato de sodio , evitando la coagulación del fluido y marcando un antes y un después en la historia de la medicina mundial.

Salud. Jujuy celebró el Día del Técnico en Hemoterapia con un emotivo acto en el Hospital Pablo Soria

El hito científico se llevó a cabo en el Hospital Rawson de Buenos Aires, donde Agote aplicó su técnica con éxito en un paciente, utilizando como donante a Ramón Mosquera, portero del instituto. Este avance permitió que la sangre pudiera conservarse y transportarse, salvando millones de vidas desde entonces.

Los técnicos en hemoterapia cumplen una función clave dentro del sistema de salud: son el vínculo entre el donante y el paciente , responsables de garantizar la seguridad y calidad en cada transfusión. Su labor abarca desde la captación y concientización de donantes voluntarios , hasta la extracción, fraccionamiento, conservación y control de la sangre y sus componentes.

Además, acompañan procesos de diagnóstico, tratamientos y terapias que requieren transfusiones, trabajando en coordinación con médicos y bioquímicos. En muchos hospitales, los técnicos son quienes sostienen el servicio durante todo el día, cumpliendo un rol humano y profesional esencial.

Actividades en Jujuy

En el marco de la celebración, este jueves se llevará a cabo en el Hospital Pablo Soria la jornada “Los rostros de la vida segura”, organizada por el Servicio de Hemoterapia.

El evento comenzará a las 8:00 horas, con un acto central e izamiento de la bandera, acompañado por la banda de música. Luego, habrá palabras alusivas, stands informativos y espacios de difusión sobre las tareas que realizan los profesionales del área.

La iniciativa busca visibilizar la importancia del trabajo de los técnicos, promover la donación voluntaria de sangre y concientizar sobre el valor solidario de este gesto.

“Donar sangre es dar vida, y detrás de cada bolsa hay un técnico comprometido en cuidar la salud de todos”, expresaron desde el servicio.

"Somos el nexo entre el donante, que es la persona sana, y el paciente"

Irene Yaya, visitó los estudios de Canal 4 de Jujuy y explicó que el técnico tiene un rol muy amplio “que va desde la sensibilización a la comunidad sobre la importancia de donar sangre hasta encargarse del proceso de separar esa unidad para gestionar la sangre y hacer un uso racional. Es decir, buscamos que cada paciente reciba el componente que necesita según la patología y/o tratamiento que esté haciendo”, dijo.

En otro momento de la entrevista, la profesional hizo hincapié en los técnicos del interior de la provincia: “Nosotros tenemos todo muy a mano, es más fácil conseguir los recursos para poder desempeñar nuestra tarea, pero en el caso de ellos, están trabajando 24hs al día para conseguir los donantes”.

Embed - La importancia del Técnico en Hemoterapia

Irene Yaya dijo: “Nosotros somos el nexo entre el donante, que es la persona sana, y el paciente que es la persona enferma. Buscamos ayudar al paciente de la mejor manera posible, es por eso que nos capacitamos todo el tiempo para brindar no sólo la transfusión de sangre, sino también otros tratamientos que resultan fundamentales”, enfatizó.

La capacitación constante es fundamental

Finalmente, la entrevistada dijo que actualmente existen muchos estudiantes e instituciones educativas que están afrontando el desafío de implementar la carrera de Técnico en Hemoterapia.

“Yo soy de la idea de que nunca dejamos de aprender, de darnos cuenta de cuál es nuestra figura principal y de la importancia que tiene nuestra tarea en la salud de una persona. Tenemos que empatizar no sólo con el paciente que es el que está enfermo, sino con toda su familia también”, sostuvo.