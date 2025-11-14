sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 10:59
Salud.

Jujuy celebró el Día del Técnico en Hemoterapia con un emotivo acto en el Hospital Pablo Soria

Con un acto en el Hospital Pablo Soria, culminaron las actividades por la Semana de la Hemoterapia. Técnicos de toda la provincia participaron del homenaje.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En el Hospital Pablo Soria se llevó adelante este viernes el acto central por el Día del Técnico Superior en Hemoterapia, con la presencia de estudiantes, trabajadores del área y referentes provinciales. La jornada marcó el cierre de una semana dedicada a la concientización sobre la donación de sangre y al reconocimiento a quienes sostienen diariamente esta tarea esencial para la salud pública.

Irene Yaya, Jefa del Servicio de Hemoterapia de Hemoterapia del nosocomio, expresó su agradecimiento y emoción por la convocatoria:

“Hoy estamos culminando las actividades de la semana de la hemoterapia. Ver a tantos alumnos y técnicos acompañando este día es un orgullo enorme. Queremos homenajear a los técnicos de toda la provincia, desde La Quiaca hasta el último rincón, por la noble labor que realizan cada día”. “Hoy estamos culminando las actividades de la semana de la hemoterapia. Ver a tantos alumnos y técnicos acompañando este día es un orgullo enorme. Queremos homenajear a los técnicos de toda la provincia, desde La Quiaca hasta el último rincón, por la noble labor que realizan cada día”.

Durante toda la semana, el servicio llevó adelante acciones informativas y actividades de contacto directo con la comunidad, muchas de ellas en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia. También participó el CEPAM, lo que permitió ampliar el alcance a diferentes grupos etarios.

Día de la hemoterapia (4)

La licenciada remarcó que la donación de sangre no se limita al acto en sí, sino que involucra un proceso especializado y cuidadoso en el que los técnicos cumplen un rol fundamental:

“La sangre es un recurso finito y solo se obtiene gracias al acto voluntario del donante. Por eso insistimos en la importancia de sumarse a las campañas. El técnico en hemoterapia es el nexo entre la persona sana y la persona que necesita una transfusión”. “La sangre es un recurso finito y solo se obtiene gracias al acto voluntario del donante. Por eso insistimos en la importancia de sumarse a las campañas. El técnico en hemoterapia es el nexo entre la persona sana y la persona que necesita una transfusión”.

Además, agradeció especialmente el acompañamiento constante de los medios de comunicación, instituciones y organismos que colaboraron en esta semana de actividades:

“Quiero agradecer a Canal 4 y al señor Gastón Jacquet Matillón. Sabemos lo valiosos que son los medios para la concientización. Sin ustedes, nada de esto hubiese sido posible”.

El acto cerró con el compromiso renovado de fortalecer la sensibilización en toda la provincia y seguir trabajando para garantizar la disponibilidad de sangre segura para cada paciente que lo necesite.

