Semana del técnico de Hemoterapia: qué actividades hay este martes

Semana del técnico de Hemoterapia (imagen ilustrativa)

Desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de noviembre, Jujuy se suma a la celebración nacional del Día del Técnico en Hemoterapia con una serie de actividades que buscan visibilizar el rol fundamental de estos profesionales en el sistema de salud provincial.

Las actividades comenzaron este lunes en el Ateneo del Hospital Pablo Soria, con una disertación sobre criterios transfusionales y gestión de hemocomponentes. El encuentro contó con la participación del doctor Carlos Azomor, la doctora Josefina Julián y la doctora Paola Vidovic, jefa de la Unidad de Hemoterapia del hospital, quienes destacaron la importancia de la labor transversal que realizan los técnicos en hemoterapia en el cuidado de la salud de la comunidad.

La agenda Martes 11 de noviembre: "Precisión y Pasión: Labor del Técnico en Hemoterapia"

Promoción de la donación de sangre y stands informativos sobre las distintas terapias que se realizan en el Servicio Transfusional en coordinación con el Centro Regional de Hemoterapia e Instituciones educativas de formación, de 9 a 12 hs. Miércoles 12 de noviembre: "Técnicos de corazón - Hemoterapia en acción"

Actividades extramuros HPS junto al Centro Regional de Hemoterapia y el CePAM, con stands de promoción de la Hemodonación e informativos de las actividades que se realizan en ambas instituciones. Hs 9 a 12. Jueves 13 de noviembre: Mural interactivo "Héroes de la cadena de vida" Jornada de promoción de la donación de sangre y colecta en el Hospital Pablo Soria. Hs 9 a 13. Viernes 14 de noviembre: "Los rostros de la vida segura" Acto central a las 8 horas con izamiento de la bandera, participación de la banda de música, palabras alusivas al Día del Técnico en Hemoterapia, y stands informativos sobre las actividades que desempeñan los servicios de Hemoterapia del Hospital Pablo Soria. Día Nacional del Técnico en Hemoterapia Día Nacional del Técnico en Hemoterapia Qué hace un Técnico en Hemoterapia Es el profesional de la Salud que realiza la obtención, estudio inmunohematológico y serológico, procesamiento manual o mecánico, conservación y transfusión de la sangre humana, componentes, derivados y productos recombinantes de acuerdo con las técnicas al más alto nivel nacional e internacional. Los números de Jujuy de donación de sangre. Según el Centro Regional de Hemoterapia, desde el 1 de enero del 2025 hasta el 2 de noviembre se realizaron en el sector público 10.838 transfusiones en la Red Provincial de Hemoterapia. Además, atendió a 8256 personas de las cuales 7534 pudieron hacer efectiva su donación.

