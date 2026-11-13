Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y ganó la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata se quedó con la victoria por 3-2 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en un encuentro cargado de emociones, disputado en el estadio Julio César Villagra de Córdoba . De esta manera, el conjunto platense levantó el trofeo de la Supercopa Argentina 2026 .

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El Pincha tomó ventaja gracias a un gol de Guido Carrillo y amplió la diferencia con un tanto en contra de Iván Villalba , por lo que todo indicaba que tenía el partido bajo control en el estadio de Belgrano .

Sin embargo, el desarrollo dio un giro inesperado en el tramo final: el conjunto mendocino reaccionó y, mediante las conquistas de José Florentín y del propio Villalba , consiguió igualar el marcador para llevar la definición al tiempo suplementario .

Lucas Alario se convirtió en el héroe de la consagración al marcar el tanto decisivo durante el alargue. El exatacante de River y Colón conectó un cabezazo dentro del área que terminó en el fondo de la red y provocó la celebración de los simpatizantes del equipo platense. Gracias a esa conquista, Estudiantes sostuvo la diferencia en el marcador y aseguró la obtención del campeonato .

Con esta nueva conquista, el conjunto de La Plata alcanzó los 20 títulos en su historia y escaló posiciones en el registro de equipos más ganadores, al quedar por encima de Vélez. El logro también reafirma el gran presente deportivo que atraviesa la institución en uno de los períodos más destacados de su trayectoria.

El equipo de La Plata había asegurado su participación en esta definición luego de quedarse con el Trofeo de Campeones, mientras que Independiente Rivadavia obtuvo su clasificación al conquistar por primera vez en su historia la Copa Argentina.

Estudiantes, con la mira en la final de la Copa Libertadores

Después de sumar un nuevo título en el ámbito nacional, Estudiantes ya pone la mira en el compromiso más trascendente que tiene por delante en la temporada: la definición de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que se disputará el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Bajo la conducción de Alexander Medina, el conjunto platense afrontó este compromiso luego de no conseguir la clasificación a los cruces eliminatorios del Torneo Clausura. Pese a ese traspié, la chance de sumar una nueva consagración funcionaba como un estímulo especial para un grupo integrado por jugadores con amplia trayectoria y experiencia en competencias internacionales.

La final también tenía un significado especial por su carácter de desquite, luego de que Estudiantes no lograra quedarse con el campeonato durante su única presentación en esta competencia, en 2024. En aquella oportunidad, River se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con una conquista de Rodrigo Aliendro sobre el final del encuentro y se llevó la copa.