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23 de octubre de 2026 - 07:49
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Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y es finalista de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata aguantó más de media hora con uno menos y se llevó el pase a la final de la Copa Libertadores desde los penales.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Muslera Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata consiguió una histórica clasificación a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Flamengo en el estadio Maracaná. El equipo argentino igualó 0-0 durante el tiempo reglamentario, pese a jugar más de media hora con un futbolista menos, y logró imponerse en la definición por penales gracias a una destacada actuación de Fernando Muslera, quien contuvo tres remates.

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El conjunto dirigido por Alexander Medina tuvo un comienzo prometedor y generó las primeras situaciones de peligro. Marcos Rojo desperdició una oportunidad clara debajo del arco, mientras que Baltasar Rodríguez probó con un remate que obligó a intervenir al arquero Agustín Rossi.

Con el correr de los minutos, Flamengo consiguió equilibrar el desarrollo del encuentro y comenzó a acercarse al área rival. Pedro y Jorge Carrascal protagonizaron algunas aproximaciones, aunque el equipo brasileño no logró encontrar precisión en los metros finales.

Estudiantes resistió con diez jugadores ante Flamengo

El panorama cambió durante el segundo tiempo, cuando Baltasar Rodríguez recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Con un futbolista menos, Estudiantes tuvo que modificar su planteo, retroceder en el campo y concentrarse en sostener el empate.

A pesar de la superioridad numérica, Flamengo encontró dificultades para generar oportunidades concretas de gol.

Una de las situaciones más peligrosas llegó sobre el cierre, cuando Gonzalo Plata consiguió ingresar al área y conectar un cabezazo desde una posición cercana al arco. Sin embargo, Muslera respondió con seguridad y evitó la caída de su equipo.

El marcador permaneció 0-0 hasta el final, por lo que la clasificación debió resolverse mediante una tanda de penales.

Muslera fue la figura en una dramática definición por penales

La serie comenzó con un remate convertido por Giorgian De Arrascaeta, que puso en ventaja a Flamengo. José Sosa respondió para Estudiantes y estableció el 1-1.

Luego llegó uno de los momentos más particulares de la definición. Edwuin Cetré resbaló al momento de ejecutar su penal y, en su segunda oportunidad, envió la pelota por encima del travesaño.

Sin embargo, el error no terminó siendo determinante. Fernando Muslera apareció nuevamente para detener el disparo de Jorginho y mantener al conjunto argentino en carrera.

En el siguiente turno, Mancuso tomó una carrera larga y sacó un remate fuerte y bajo que significó el 2-1 para Estudiantes.

Flamengo reaccionó con una ejecución acertada de Leo Pereira, quien igualó la tanda 2-2. Después, Tiago Palacios volvió a adelantar al Pincha con un disparo potente que estableció el 3-2.

Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

La clasificación quedó definida cuando Bruno Henrique se preparó para ejecutar su penal. Muslera adivinó la dirección del disparo, se lanzó hacia su derecha y consiguió una nueva atajada que desató el festejo de Estudiantes.

Con tres penales contenidos, el arquero fue determinante para que el conjunto platense dejara en el camino a Flamengo en el Maracaná.

De esta manera, Estudiantes de La Plata avanzó a la final de la Copa Libertadores, donde tendrá como rival a Palmeiras en busca del título continental.

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